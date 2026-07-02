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Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సరికొత్త స్టైలిష్ లుక్ చూశారా?

Pawan Kalyan: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సరికొత్త లుక్ ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

Srinivas Rao
Published on: 2 July 2026 11:33 AM IST
Pawan Kalyan
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Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సరికొత్త స్టైలిష్ లుక్ చూశారా?

Pawan Kalyan: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సరికొత్త లుక్ ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఎంతో కాలంగా అభిమానులు ఆశిస్తున్న విధంగా, అత్యంత స్టైలిష్‌గా , ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ ఆయన దిగిన ఫోటో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ చిత్రం విడుదలైన క్షణం నుంచే నెటిజన్లు, అభిమానులు తమ ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ వివిధ వేదికలపై సందడి చేస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న 'ఓజీ 2' ఫోటో

ప్రస్తుతం పవన్ కల్యాణ్ కనిపించిన తీరు చూస్తుంటే, ఆయన అసలైన రూపం మళ్లీ తెరపైకి రాబోతోందని అర్థమవుతోంది. 'ఓజీ 2' నిర్మాణ సంస్థ పంచుకున్న ఈ ఫోటోలో, పవన్ కల్యాణ్ నల్లటి హూడీ ధరించి, గడ్డంతో ఎంతో గాంభీర్యంగా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన సహజమైన పోజు , స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అభిమానులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలలో పవన్ కల్యాణ్ కనిపించిన అత్యంత స్టైలిష్ రూపాలలో ఇది ఒకటిగా అభిమానులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

ఈ ఒక్క ఫోటోతో ఇంటర్నెట్ ఒక్కసారిగా షేక్ అయిపోయింది. అభిమాన సంఘాల పేజీలు పవన్ కల్యాణ్ ఫోటోలను వివిధ రకాలుగా ఎడిట్ చేస్తూ, పోస్టర్లు సృష్టించి తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని, దానికి ఈ ఫోటోనే నిదర్శనమని సోషల్ మీడియాలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

వేగంగా సాగుతున్న 'ఓజీ 2' పనులు

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్లు రావడం అభిమానులలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ముందస్తు నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని చిత్ర బృందం సూచించింది. పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా ఈ ప్రాజెక్టును పర్యవేక్షిస్తుండగా, సంగీత దర్శకుడు తమన్ మరోసారి తన మ్యాజిక్‌ను చూపించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అత్యంత భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.

bఅభిమానులకు ఇది కేవలం ఒక ఫోటో మాత్రమే కాదు, వారు ఎప్పటినుంచో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ఆ 'ఓజీ' పవర్‌ను మళ్లీ చూడబోతున్నామనే గ్లింప్స్. నెటిజన్లు ఈ ఫోటోను పదే పదే షేర్ చేస్తూ, తమ అభిమాన కథానాయకుడి రాక కోసం వేయి కళ్లతో వేచి చూస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ నటన , ఆ పాత్రలోని తీవ్రతను వెండితెరపై చూడాలని, అభిమానులు ఇప్పటి నుండే అంచనాలు పెంచేసుకుంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ క్రేజ్ , ఆయనకు ఉన్న తిరుగులేని ఫ్యాన్ బేస్ ఈ ఫోటోతో మరోసారి స్పష్టమైంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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