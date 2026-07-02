ఓటీటీలో సరికొత్త వినోదం.. ఈ వారం డిజిటల్ తెరపై అలరించనున్న చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఇవే!
OTT Weekly Watchlist: జులై నెలలోకి అడుగుపెట్టేశాం. థియేటర్లలో కొత్త సినిమాలు సందడి చేస్తున్నప్పటికీ, ఓటీటీ ప్రేమికుల కోసం డిజిటల్ వేదికలు సరికొత్త కంటెంట్ను సిద్ధం చేశాయి.
OTT Weekly Watchlist: జులై నెలలోకి అడుగుపెట్టేశాం. థియేటర్లలో కొత్త సినిమాలు సందడి చేస్తున్నప్పటికీ, ఓటీటీ ప్రేమికుల కోసం డిజిటల్ వేదికలు సరికొత్త కంటెంట్ను సిద్ధం చేశాయి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు, రియాలిటీ షోలు , ఫాంటసీ డ్రామాలతో ఈ వారం ఓటీటీలు కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ వారం డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తున్న ఆసక్తికరమైన చిత్రాలు , వెబ్ సిరీస్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
నెట్ఫ్లిక్స్ , అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ వారం ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయే కానుకలను అందిస్తున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్లో జూలై 1న విడుదలైన 'ఎనోలా హోమ్స్ 3' ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. దీనితో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్లో తొలి తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ 'సూపర్ సుబ్బు' జూలై 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో గ్యారీ బిహెచ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ 'ఇసాకపట్నం' జూలై 2న గ్లోబల్ ప్రీమియర్ జరుపుకుంది. వీటితో పాటు ఇప్పటికే విడుదలైన 'ది బేర్' సీజన్ 5, 'లిటిల్ బ్రదర్', 'ది ఏజెన్సీ' సీజన్ 2 వంటివి కూడా ఓటీటీల్లో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి.
జియో హాట్స్టార్ ఈ వారం అద్భుతమైన కంటెంట్తో సందడి చేస్తోంది. రాజ్కుమార్ హిరానీ నిర్మాణంలో రూపొందిన 'ప్రీతం అండ్ పెడ్రో' వెబ్ సిరీస్ జూలై 3న విడుదలైంది. అలాగే మలయాళ డార్క్ కామెడీ 'మాలీవుడ్ టైమ్స్' కూడా జూలై 3 నుండే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హారర్ ప్రియుల కోసం జూన్ 29న 'తవ్వాయి' హిందీ హారర్ మిస్టరీ చిత్రం అందుబాటులోకి రాగా, ఫాంటసీ సిరీస్ 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' సీజన్ 3 ప్రతి వారం కొత్త ఎపిసోడ్లతో ఉత్కంఠను పెంచుతోంది.
ప్రాంతీయ కంటెంట్ విషయానికొస్తే, ఆహా వేదికగా జూలై 3న సాయంత్రం 7 గంటలకు 'టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్' రియాలిటీ షో ప్రారంభమవుతోంది. ఇక జీ5లో జూన్ 26 నుంచి 'వీరభద్రుని రహస్యం' సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా, ఈటీవీ విన్ లో జూలై 3న 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' వెబ్ సిరీస్ ప్రారంభమవుతోంది. మరోవైపు బ్రహ్మాజీ నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'హ్యాంగ్మన్' జూలై 3న సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)లో విడుదలవుతోంది.
మొత్తం మీద ఈ వారంలో విభిన్నమైన కంటెంట్ అందుబాటులో ఉంది. థ్రిల్లర్ కావాలంటే 'ఇసాకపట్నం' లేదా 'హ్యాంగ్మన్', కామెడీ కావాలంటే 'సూపర్ సుబ్బు' లేదా 'ప్రీతం అండ్ పెడ్రో' వంటి వాటిని ఎంచుకుని ఈ వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేయండి.