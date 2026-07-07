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ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు పండగే ఈ వారం అలరించనున్న క్రేజీ సినిమాలు ఇవే!

OTT Releases: జూలై నెల మొదటి వారం అద్భుతమైన వినోదంతో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు రెండవ వారం కూడా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు భారీ స్థాయిలో చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు సిద్ధమయ్యాయి.

Srinivas Rao
Updated on: 7 July 2026 12:53 PM IST
OTT Releases
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ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు పండగే ఈ వారం అలరించనున్న క్రేజీ సినిమాలు ఇవే!

జూలై నెల మొదటి వారం అద్భుతమైన వినోదంతో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు రెండవ వారం కూడా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు భారీ స్థాయిలో చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు సిద్ధమయ్యాయి. వేచిచూసిన భారీ చిత్రాల నుంచి ఆసక్తికరమైన డాక్యుమెంటరీల వరకు ఈ వారం ఓటీటీలో రాబోతున్న పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ వీకెండ్‌ను మరింత ఆనందమయం చేసే చిత్రాల జాబితాపై ఒక లుక్కేయండి.

OTT Releases: ఈ వారంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'పెద్ది'. రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ భారీ గ్రామీణ క్రీడా చిత్రం జూలై 9, 2026న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది. ఇది థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. అదే రోజున ప్రముఖ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు రూపొందించిన 61వ చిత్రం 'సింగ్ గీతం' కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

మరికొన్ని ముఖ్యమైన విడుదలల విషయానికి వస్తే, 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా: ఎ టైటాన్ స్టోరీ' అనే బయోపిక్ డ్రామా ఇప్పుడు తెలుగు , తమిళ భాషల్లో అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే సన్నీ డియోల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ఇక్క' చిత్రం జూలై 10, 2026 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రసారం కానుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన తొమ్మిది నెలల తర్వాత, 'బాల్టీ' క్రీడా చిత్రం జూలై 10, 2026న సోనీ లివ్‌లో తెలుగులో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.

వీటితో పాటు, ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటించిన 'పతి పత్నీ ఔర్ వో దో' రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జూలై 10, 2026న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది. ఇక తమిళ కుటుంబ కథా చిత్రం 'పరిమళ అండ్ కో' జూలై 10, 2026న జీ5లో, కేరళ ఫుట్‌బాల్ సంస్కృతిని వివరించే 'ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫుట్‌బాల్' డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ అదే రోజున జియో హాట్‌స్టార్‌లో విడుదల కానున్నాయి. ఈ వారం ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు విభిన్న శైలి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మీకు నచ్చిన చిత్రాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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