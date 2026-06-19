45 Roles in One Movie: ఒక్క సినిమా...45 పాత్రలు... వరల్డ్ రికార్డ్
ఒకే సినిమాలో 45 విభిన్న పాత్రల్లో నటించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన మలయాళ నటుడు జాన్సన్ జార్జ్ గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా. కమల్ హాసన్ దశావతారాన్ని మించిన ఈ అరుదైన సినీ ప్రయోగం గురించిన సంగతులు తెలుసుకుందాం.
45 Roles in One Movie: సినిమా హిట్ కావాలంటే వచ్చిన పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి నటించాలి. తమ పాత్రకు న్యాయం చేస్తే చాలని అనుకునే నటులు ఎందురో ఉన్నారు. అయితే, కొంతమంది హీరోలు మూడు నాలుగు రోల్స్ చేస్తుంటారు. ఒక్క పాత్రకు సంబంధించిన మేకప్, డైలాగ్స్, యాక్షన్ సీన్స్ అంటేనే చాలా కష్టపడుతుంటారు. ఇక రెండు మూడు రోల్స్ చేస్తే... ఒక పాత్ర నుంచి మరో రోల్లోకి ట్రాన్స్ఫామ్ అయ్యేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది. ఆ పాత్రకు తగినట్టుగా మారిపోవాడానికి మరింత సమయం తీసుకుంటుంది. ఈరోజుల్లో స్టార్ హీరోలు డూప్ లేకుండా నటించేందుకే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎంత కష్టమైనా నటించేందుకు సిద్దమౌతున్నారు. దీని బీజం వేసింది ఎన్టీఆర్ అయినా...ఎక్కువ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించిన నటుడు కమల్ హాసన్ అనే చెప్పాలి. దశావతారంలో పది రకాలైన పాత్రలు వేసి వావ్ అనిపించాడు. అప్పట్లో అది రికార్డ్. కానీ, ఈ రికార్డ్ను ఓ సినిమా బద్దలు కొట్టింది. ఏకంగా సినిమాలో హీరో 45 రకాలైన గెటప్స్ వేసి మెప్పించాడు. మరి ఆ సినిమా ఏంటో తెలుసుకుందామా.
కమల్ దశావతారం
కమల్ హాసన్ దశావతారం సినిమాలో వివిధ రకాలైన గెటప్స్ వేసి మెప్పించిన సంగతి తెలిసిందే. సుమారు 10 పాత్రలు వేసి శభాష్ అనిపించుకున్నారు. ఒక గెటప్ నుంచి మరో గెటప్లోకి చేంజ్ కావడానికి కనీసం నాలుగైదు గంటల సమయం పడుతుందని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. భారీ విజయం అందుకుంది. ఇందులో అన్నింటికన్నా కష్టమైన బామ్మ పాత్రలో కమల్ అదరగొట్టాడు. పొడవైన వ్యక్తిగా నటించి మెప్పించాడు కూడా. మనకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ని పాత్రల్లో నటించి మెప్పించిన ఈ సినిమానే హైలైట్ అనుకున్నాం. కానీ, ఇంతకు మించేలా ఓ సినిమా ఉంది.
జాన్సన్ జార్జ్ ...ఆరను జన్
ఆరను జన్ అనే మలయాళం సినిమా 2018లో రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమాలో జాన్సన్ జార్జ్ అనే నటుడు ఏకంగా 45 పాత్రల్లో నటించాడు. సాధారణంగా ఒక సినిమాలో ఇన్ని పాత్రలు ఉంటాయా అనే సందేహం కలగవచ్చు. జాన్సన్ వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించేందుకు ఏకంగా సినిమాలో ఇన్ని పాత్రలను సృష్టించాడు. ఒక్కో పాత్ర ఒక్కోవిధంగా విలక్షణంగా ఉంటుంది. సినిమా రంగంలో ఎవరు ఎన్ని పాత్రలు చేసినా, ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసినా... జాన్సన్ చేసిన ప్రయోగాన్ని ఎవరూ చేధించలేకపోయారు. ఇందులో గాంధీ, జీసస్ క్రైస్ట్, డావిన్సీ, హిట్లర్, వివేకానందతో పాటు గొప్ప గొప్ప ప్రముఖుల పాత్రలు పోషించి మెప్పించాడు. పేర్లు పెట్టుకుంటే సరిపోదు కదా...వారిలా ట్రాన్స్ఫామ్ కావాలి. 45 పాత్రల్లో ఒక్క వ్యక్తి నటించడం గొప్ప అనే పదం కంటే ఇంకా బలమైన పదం ఉపయోగిస్తే బాగుంటుంది. కానీ, గొప్ప, అత్యద్భుతం కంటే పెద్ద పదాలు బహుశా కనిపించడం లేదు. జాన్సన్కి చేతులెత్తి దణ్ణం పెట్టడం తప్ప మనం ఇంకేమి చేయలేం.