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ఓటీటీలోకి రానున్న తిరువీర్ 'ఓ..! సుకుమారి'..

Oh..! Sukumari: తిరువీర్ , ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'ఓ..! సుకుమారి' జులై 17, 2026న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదలవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Srinivas Rao
Published on: 7 July 2026 1:00 PM IST
Oh..! Sukumari
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ఓటీటీలోకి రానున్న తిరువీర్ 'ఓ..! సుకుమారి'..

Oh..! Sukumari: తిరువీర్ , ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'ఓ..! సుకుమారి' జులై 17, 2026న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదలవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ కథను అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తిరువీర్ కెరీర్‌లో ఇది మొదటి పూర్తిస్థాయి పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కావడంతో, సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

ఓటీటీలో అమెజాన్ ప్రైమ్ సందడి

థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ప్రదర్శించేందుకు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇప్పటికే హక్కులను దక్కించుకుంది. ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళం , కన్నడ భాషల్లో ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే, థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

చిత్ర విశేషాలు

తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, మురళీధర్ గౌడ్, విష్ణు ఓయ్, ఝాన్సీ , ఆమని కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. భరత్ మంచీరాజు సంగీతాన్ని అందించారు. మహేశ్వర రెడ్డి మూలి 'గంగా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.

కొత్త దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో చూడాలి. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదలవుతున్న ఈ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్ కోసం అక్కినేని అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రియులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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