ఓటీటీలోకి రానున్న తిరువీర్ 'ఓ..! సుకుమారి'..
Oh..! Sukumari: తిరువీర్ , ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'ఓ..! సుకుమారి' జులై 17, 2026న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదలవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది.
Oh..! Sukumari: తిరువీర్ , ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'ఓ..! సుకుమారి' జులై 17, 2026న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదలవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ కథను అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తిరువీర్ కెరీర్లో ఇది మొదటి పూర్తిస్థాయి పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కావడంతో, సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఓటీటీలో అమెజాన్ ప్రైమ్ సందడి
థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లో ప్రదర్శించేందుకు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇప్పటికే హక్కులను దక్కించుకుంది. ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళం , కన్నడ భాషల్లో ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే, థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
చిత్ర విశేషాలు
తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, మురళీధర్ గౌడ్, విష్ణు ఓయ్, ఝాన్సీ , ఆమని కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. భరత్ మంచీరాజు సంగీతాన్ని అందించారు. మహేశ్వర రెడ్డి మూలి 'గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్' బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.
కొత్త దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో చూడాలి. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదలవుతున్న ఈ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ కోసం అక్కినేని అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రియులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.