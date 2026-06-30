'అబ్సెషన్' హారర్ లవర్స్కు ఓటీటీలో అందుబాటులో.. కానీ!
Obsession: 2026లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'అబ్సెషన్' సినీ ప్రేమికులను భయపెడుతూనే, బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.
Obsession: 2026లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'అబ్సెషన్' సినీ ప్రేమికులను భయపెడుతూనే, బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. తక్కువ బడ్జెట్, పెద్ద స్టార్స్ లేకపోయినా, కథలోని లోతు , నటీనటుల అద్భుత ప్రదర్శనతో ఈ చిత్రం ఒక బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ తెరపైకి వచ్చేసింది.
డిజిటల్ వేదికలపై 'అబ్సెషన్' హంగామా
ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ఎప్పుడెప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులోకి వస్తుందా అని వేచి చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభవార్త. 'అబ్సెషన్' చిత్రం ఇప్పుడు ప్రీమియం వీడియో ఆన్ డిమాండ్ (PVOD) ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చింది. యాపిల్ టీవీ, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఫాన్డాంగో ఎట్ హోమ్, గూగుల్ టీవీ , యూట్యూబ్ మూవీస్లో ఈ సినిమాను అద్దెకు తీసుకోవచ్చు లేదా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
అయితే, ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి. ఈ సదుపాయం ప్రస్తుతం భారతదేశం వెలుపల ఉన్న ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. భారతీయ ప్రేక్షకులు మాత్రం ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ వేదికలపై చూడటానికి మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదు.
థియేటర్ అనుభవం మరువలేనిది
సాధారణంగా PVOD అద్దె ధరలు సాధారణ స్ట్రీమింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధరల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇవి సినిమా టికెట్ ధర కంటే కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీ సమీపంలోని థియేటర్లలో ఈ సినిమా ఇంకా ప్రదర్శితమవుతుంటే, ఆ భయంకరమైన వాతావరణాన్ని, హారర్ అనుభూతిని పూర్తిస్థాయిలో ఆస్వాదించడానికి థియేటర్లే సరైన వేదిక అని మర్చిపోవద్దు.
అద్భుతమైన బాక్సాఫీస్ ప్రయాణం
కర్రీ బార్కర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'అబ్సెషన్' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు $370 మిలియన్ల వసూళ్లను సాధించి, ఆల్ టైమ్ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఆరవ హారర్ చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలో నిక్కీ ఫ్రీమాన్ పాత్రలో ఇండే నవారెట్టే నటన , మైఖేల్ జాన్స్టన్ నటన సినిమాకు ప్రాణం పోశాయి.
భారతదేశంలో కూడా ఈ చిత్రం భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా వసూళ్లు రూ. 100 కోట్ల మైలురాయికి చేరువలో ఉన్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం, కంటెంట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు ఏ స్థాయి ఆదరణ ఇస్తారో మరోసారి నిరూపించింది. హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'అబ్సెషన్' ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.
భారతదేశంలో ఈ సినిమా డిజిటల్ విడుదల గురించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు, కానీ అంతర్జాతీయంగా దక్కిన ఈ స్పందన చూస్తుంటే, త్వరలోనే మన దేశంలో కూడా ఏదో ఒక ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.