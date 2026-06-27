మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కు సిద్ధమైన నవీన్ పోలిశెట్టి!
Naveen Polishetty: 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంతో మరో ఘనవిజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న యువ నటుడు నవీన్ పోలిశెట్టి, తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ విషయంలో చాలా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
Naveen Polishetty: 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంతో మరో ఘనవిజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న యువ నటుడు నవీన్ పోలిశెట్టి, తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ విషయంలో చాలా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. విభిన్నమైన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించే ఈ నటుడు, తాజాగా ఒక క్రేజీ కాంబినేషన్ను సెట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ వార్త ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
'సైరన్' దర్శకుడితో నవీన్ జత?
తాజా సమాచారం ప్రకారం, నవీన్ పోలిశెట్టి తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు ఆంటోనీ భాగ్యరాజ్ తెరకెక్కించబోతున్నారు. 'సైరన్' వంటి చిత్రంతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆంటోనీ భాగ్యరాజ్ దర్శకత్వంలో నవీన్ నటించనుండటం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. నవీన్ పోలిశెట్టికి ఉన్న అద్భుతమైన టైమింగ్, ఆంటోనీ భాగ్యరాజ్ మేకింగ్ స్టైల్ తోడైతే, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో..
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ను టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ 'మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' నిర్మించనుంది. ఇటీవలి కాలంలో భారీ చిత్రాలను నిర్మిస్తూ, విభిన్నమైన కంటెంట్కు మద్దతు ఇస్తున్న ఈ సంస్థ, నవీన్ - ఆంటోనీ కలయికపై ఎంతో నమ్మకంతో ఉంది. ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి స్క్రిప్ట్ పనులు తుది దశలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
నవీన్ పోలిశెట్టి క్రేజ్
తనదైన శైలిలో హాస్యాన్ని పండిస్తూ, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయడం నవీన్ పోలిశెట్టి ప్రత్యేకత. 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటిన నవీన్, తర్వాతి చిత్రంపై భారీ అంచనాలను పెంచారు. కథల ఎంపికలో ఆయన చూపిస్తున్న జాగ్రత్తలే ఇప్పుడు ఆయనకు స్టార్ ఇమేజ్ను తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ కూడా తన కెరీర్లో మరొక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆయన అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడనుంది.