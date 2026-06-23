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తండ్రైన నారా రోహిత్: నారా కుటుంబంలో ఆనందం!

Nara Rohith: నారా రోహిత్ కుటుంబంలో నేడు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.

Srinivas Rao
Published on: 23 Jun 2026 1:23 PM IST
Nara Rohith
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తండ్రైన నారా రోహిత్: నారా కుటుంబంలో ఆనందం!

Nara Rohith: నారా రోహిత్ కుటుంబంలో నేడు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రముఖ యువ కథానాయకుడు నారా రోహిత్, ఆయన భార్య శిరీష దంపతులకు మగబిడ్డ జన్మించడంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షల వెల్లువ కురిపిస్తున్నారు. వైవాహిక జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలుపెట్టిన ఈ జంటకు, వారసుడి రాకతో అంతులేని ఆనందం కలిగింది. ఈ శుభవార్తతో నారా కుటుంబంలో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయ్యింది.

వైవాహిక బంధం నుండి వారసుడి వరకు

నారా రోహిత్ , శిరీషల జంట గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో నిశ్చితార్థం చేసుకుని, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అత్యంత వైభవంగా వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన వీరి వివాహం అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది. వివాహమైన అతి తక్కువ కాలంలోనే వీరి జీవితంలోకి కొత్త అతిథి రావడం నారా అభిమానుల్లో గొప్ప సంతోషాన్ని నింపింది. పుట్టిన బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

సినీ కెరీర్‌లో దూసుకుపోతున్న రోహిత్

వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తూనే, వృత్తిపరంగా కూడా నారా రోహిత్ ఎంతో ఉత్సాహంగా పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల ‘సుందరకాండ’ చిత్రంతో తన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఆయన, ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. విలక్షణమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచడంలో ఆయన ప్రత్యేక శైలిని ప్రదర్శిస్తున్నారు.

రాబోయే చిత్రాలపై భారీ అంచనాలు

ప్రస్తుతం నారా రోహిత్ అగ్ర కథానాయకుడు విక్టరీ వెంకటేష్ , అగ్ర దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ చిత్రంలో ఒక కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం దసరా పండుగ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాపై సినీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కేవలం కీలక పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా, ఒక సోలో హీరోగా మరో ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో కూడా ఆయన నటిస్తున్నారు.

వారసుడి రాక , వరుస చిత్రాలతో నారా రోహిత్ కెరీర్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త మలుపు తీసుకుంది. అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా నూతన తల్లిదండ్రులకు తమ శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఆనందకరమైన సమయంలో సినీ ప్రముఖులు సైతం నారా కుటుంబానికి తమ అభినందనలు పంపుతున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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