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The Paradise: రికార్డు ధరకు అమ్ముడైన నాని 'ది ప్యారడైజ్'

The Paradise: నాచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

Srinivas Rao
Published on: 18 July 2026 9:29 AM IST
The Paradise
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The Paradise: రికార్డు ధరకు అమ్ముడైన నాని 'ది ప్యారడైజ్'

The Paradise: నాచురల్ స్టార్ నాని, మాస్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కలయికలో వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. దసరా వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత వీరిద్దరి క్రేజీ కాంబినేషన్ కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా, ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయి వ్యాపారంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.

రికార్డు స్థాయిలో బిజినెస్

నాని కెరీర్‌లోనే అత్యధిక థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా 'ది ప్యారడైజ్' నిలవనుంది. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా నిజాం ఏరియా హక్కులను మైత్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ ఏకంగా 37 కోట్ల రూపాయలకు దక్కించుకుంది. నాని మార్కెట్ వాల్యూ , శ్రీకాంత్ ఓదెల మేకింగ్ స్టైల్ మీద ఉన్న నమ్మకంతోనే ఈ స్థాయి డీల్ కుదిరినట్లు సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. విడుదల సమయానికి ఈ బిజినెస్ నంబర్స్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా.

ప్రత్యేకతలు … తారాగణం

ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎల్.వి. సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత భారీ నిర్మాణ విలువలతో నిర్మిస్తున్నారు. తెలంగాణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉండబోతోంది. ఇక ఈ సినిమాలో నానికి జోడీగా కాయదు లోహర్ నటిస్తుండగా, మోహన్ బాబు , రాఘవ జుయల్ కీలకమైన ప్రతినాయకుల పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వీరిద్దరి నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

అనిరుధ్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్

ఈ చిత్రానికి సంగీత సంచలనం అనిరుధ్ రవిచందర్ బాణీలు సమకూరుస్తున్నారు. నాని , అనిరుధ్ కాంబినేషన్ అంటేనే అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటాయి. ఇప్పటికే అనిరుధ్ అందించిన పాటలు సినిమా స్థాయిని పెంచాయని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. సాంకేతిక విలువలతో పాటు బలమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం, సెప్టెంబర్ చివరలో ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించనుంది. నాని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

NaniThe ParadiseSrikanth OdelaSLV CinemasTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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