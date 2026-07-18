The Paradise: రికార్డు ధరకు అమ్ముడైన నాని 'ది ప్యారడైజ్'
The Paradise: నాచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
The Paradise: నాచురల్ స్టార్ నాని, మాస్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కలయికలో వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. దసరా వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత వీరిద్దరి క్రేజీ కాంబినేషన్ కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా, ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయి వ్యాపారంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
రికార్డు స్థాయిలో బిజినెస్
నాని కెరీర్లోనే అత్యధిక థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా 'ది ప్యారడైజ్' నిలవనుంది. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా నిజాం ఏరియా హక్కులను మైత్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ ఏకంగా 37 కోట్ల రూపాయలకు దక్కించుకుంది. నాని మార్కెట్ వాల్యూ , శ్రీకాంత్ ఓదెల మేకింగ్ స్టైల్ మీద ఉన్న నమ్మకంతోనే ఈ స్థాయి డీల్ కుదిరినట్లు సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. విడుదల సమయానికి ఈ బిజినెస్ నంబర్స్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా.
ప్రత్యేకతలు … తారాగణం
ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎల్.వి. సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత భారీ నిర్మాణ విలువలతో నిర్మిస్తున్నారు. తెలంగాణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉండబోతోంది. ఇక ఈ సినిమాలో నానికి జోడీగా కాయదు లోహర్ నటిస్తుండగా, మోహన్ బాబు , రాఘవ జుయల్ కీలకమైన ప్రతినాయకుల పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వీరిద్దరి నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
అనిరుధ్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్
ఈ చిత్రానికి సంగీత సంచలనం అనిరుధ్ రవిచందర్ బాణీలు సమకూరుస్తున్నారు. నాని , అనిరుధ్ కాంబినేషన్ అంటేనే అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటాయి. ఇప్పటికే అనిరుధ్ అందించిన పాటలు సినిమా స్థాయిని పెంచాయని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. సాంకేతిక విలువలతో పాటు బలమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం, సెప్టెంబర్ చివరలో ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించనుంది. నాని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.