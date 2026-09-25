The Paradise: ‘ది ప్యారడైజ్’ ఎఫెక్ట్.. శ్రీకాంత్ ఓదెల- చిరంజీవి సినిమాకు బ్రేక్...?
The Paradise: నాని 'ది ప్యారడైజ్' చిత్రానికి వస్తున్న నెగెటివ్ టాక్ , మెగాస్టార్ చిరంజీవితో శ్రీకాంత్ ఓదెల చేయబోయే ప్రాజెక్ట్పై దాని ప్రభావం పడిందనే టాక్ వినిపిస్తుంది.
The Paradise: తొలి సినిమా 'దసరా'తో టాలీవుడ్ను షేక్ చేసిన నేచురల్ స్టార్ నాని, యంగ్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్ అనగానే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలతోనే భారీ బజ్ మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద భిన్నమైన టాక్ను మూటగట్టుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
నాని అద్భుతమైన నటన, అదిరిపోయే యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉన్నప్పటికీ... బలహీనమైన స్క్రీన్ప్లే సినిమా ఫలితాన్ని దెబ్బతీసింది. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్లో కథ నెమ్మదించడం, నిడివి ఎక్కువ కావడంతో ప్రేక్షకులు అసహనానికి గురయ్యారు. సాధారణంగా సినిమాలకు హైప్ తెచ్చే ట్రైలర్ను విడుదల చేయకుండా, నేరుగా సినిమాను రిలీజ్ చేయాలన్న నిర్ణయంపై నెటిజన్లు పెదవి విరుస్తున్నారు. ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్కు నిదర్శనమంటూ కామెంట్లు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చిత్రంలో ఒక రాజకీయ పాత్రకు సంబంధించి వస్తున్న చర్చలు వివాదాలకు దారితీశాయి. అనిరుధ్ మ్యూజిక్ బాగున్నా, వాటి ప్లేస్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఎమోషన్స్ సరిగా పండలేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
'దసరా' సక్సెస్ చూసి మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాకు వస్తున్న నెగెటివ్ టాక్ చూసి మెగా అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను పక్కన పెట్టాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా కొందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు.
అయితే, చిరంజీవి కథాబలాన్ని నమ్ముతారే తప్ప తాత్కాలిక ట్రెండ్స్ను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోరని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి. 'ది ప్యారడైజ్' లోపాలను శ్రీకాంత్ ఓదెల సరిదిద్దుకుని, మెగాస్టార్ ఇమేజ్కు తగినట్లుగా స్క్రిప్ట్ను మరింత పకడ్బందీగా మలచడానికి ఈ విరామం ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా, అంచనాల నడుమ విడుదలైన 'ది ప్యారడైజ్' ఫలితం... ఇటు నాని కెరీర్కు, అటు శ్రీకాంత్ ఓదెల భవిష్యత్తుకు ఒక పెద్ద గుణపాఠంగా, సరికొత్త సవాల్గా మారిందనే చెప్పాలి.