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సోషల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్!

Kalyan Ram: టాలీవుడ్ హీరో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ సోషల్ మీడియాలో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 4 July 2026 3:17 PM IST
Kalyan Ram
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సోషల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్!

Kalyan Ram: టాలీవుడ్ హీరో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ సోషల్ మీడియాలో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తనదైన శైలిలో వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాలను ఎంచుకుంటూ, రెండు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఈ నటుడు, జూలై 5న తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారికంగా 'ఇన్‌స్టాగ్రామ్' లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. తన వ్యక్తిగత , వృత్తిపరమైన విషయాలను అభిమానులతో పంచుకునేందుకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోకి కళ్యాణ్ రామ్ ఎంట్రీ

ఇప్పటివరకు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న కళ్యాణ్ రామ్, తన అభిమానులతో మరింత సన్నిహితంగా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జూలై 5న ఆయన పుట్టినరోజు కావడంతో, అదే రోజున ఆయన తన అధికారిక ఖాతాను ప్రారంభించబోతున్నారు. షూటింగ్ విశేషాలు, బిహైండ్-ది-సీన్స్ (BTS) క్లిమ్ప్స్ , తన ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఆయన అభిమానులతో పంచుకోనున్నారు. ఈ వార్తతో నందమూరి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నారు.

అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కొత్త సినిమా

వృత్తిపరంగా కళ్యాణ్ రామ్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఆయన ఒక భారీ మల్టీస్టారర్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేశ్ మరో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఈ చిత్రంలో కీర్తి సురేష్ , కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు 'షైన్ స్క్రీన్స్' , 'సురేష్ ప్రొడక్షన్స్' సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని 2027 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

అనిల్ రావిపూడితో కళ్యాణ్ రామ్‌కు ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధం దృష్ట్యా, ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కళ్యాణ్ రామ్ కెరీర్‌కు 'పటాస్' వంటి హిట్ అందించిన అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు ఈ భారీ మల్టీస్టారర్‌తో మరో సంచలనాన్ని సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

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Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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