సోషల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్!
Kalyan Ram: టాలీవుడ్ హీరో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ సోషల్ మీడియాలో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
Kalyan Ram: టాలీవుడ్ హీరో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ సోషల్ మీడియాలో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తనదైన శైలిలో వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాలను ఎంచుకుంటూ, రెండు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఈ నటుడు, జూలై 5న తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారికంగా 'ఇన్స్టాగ్రామ్' లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. తన వ్యక్తిగత , వృత్తిపరమైన విషయాలను అభిమానులతో పంచుకునేందుకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి కళ్యాణ్ రామ్ ఎంట్రీ
ఇప్పటివరకు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న కళ్యాణ్ రామ్, తన అభిమానులతో మరింత సన్నిహితంగా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జూలై 5న ఆయన పుట్టినరోజు కావడంతో, అదే రోజున ఆయన తన అధికారిక ఖాతాను ప్రారంభించబోతున్నారు. షూటింగ్ విశేషాలు, బిహైండ్-ది-సీన్స్ (BTS) క్లిమ్ప్స్ , తన ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఆయన అభిమానులతో పంచుకోనున్నారు. ఈ వార్తతో నందమూరి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నారు.
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కొత్త సినిమా
వృత్తిపరంగా కళ్యాణ్ రామ్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఆయన ఒక భారీ మల్టీస్టారర్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేశ్ మరో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఈ చిత్రంలో కీర్తి సురేష్ , కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు 'షైన్ స్క్రీన్స్' , 'సురేష్ ప్రొడక్షన్స్' సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని 2027 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
అనిల్ రావిపూడితో కళ్యాణ్ రామ్కు ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధం దృష్ట్యా, ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కళ్యాణ్ రామ్ కెరీర్కు 'పటాస్' వంటి హిట్ అందించిన అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు ఈ భారీ మల్టీస్టారర్తో మరో సంచలనాన్ని సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.