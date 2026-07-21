Nagarjuna: టాలీవుడ్ రిలీజ్ డేట్స్పై నాగార్జున సంచలన కామెంట్స్!
Nagarjuna: అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'లెనిన్' ఘన విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ తాజాగా గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించింది.
Nagarjuna: అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'లెనిన్' ఘన విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ తాజాగా గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో అక్కినేని నాగార్జున మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. చాలా కాలంగా సినీ ప్రియులు, పరిశ్రమ వర్గాలు చర్చిస్తున్న 'విడుదల తేదీల మార్పు' అంశంపై ఆయన చాలా స్పష్టంగా, నిర్మొహమాటంగా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నోలన్ సినిమాతో పోలిక
సినిమా విడుదల తేదీలను ముందుగా ప్రకటించి, ఆ తర్వాత ఎందుకు వాయిదా వేయాల్సి వస్తుందంటూ నాగార్జున పరిశ్రమను ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది ఒడిస్సీ'ని ఆయన ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు.
"క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన 'ది ఒడిస్సీ' సినిమా రిలీజ్ డేట్ను సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం ముందే ప్రకటించారు. మనం ఎందుకు మన చిత్రాల విడుదల తేదీలను అంత ముందే ప్రకటించలేకపోతున్నాం? ఒకవేళ ప్రకటించినా చివరకు దాన్ని వాయిదా వేస్తున్నాం. నేను కూడా 'లెనిన్' సినిమా విడుదలను వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అనుకున్న సమయానికి టెక్నికల్ వర్క్ పూర్తి కాలేదు" అని నాగార్జున నిజాయితీగా అంగీకరించారు.
నాటి క్లాసిక్ సినిమాలతో పోలిక
తన కెరీర్లోని క్లాసిక్ హిట్స్ అయిన 'నిన్నే పెళ్లాడతా', 'అన్నమయ్య' సినిమాల రోజులను నాగార్జున ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఆ రోజుల్లో మా చిత్రాల రిలీజ్ కాపీలను సినిమా విడుదలకు నెల రోజుల ముందే సిద్ధంగా ఉంచేవాళ్ళం. మరి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు అలా రిలీజ్ కాపీలను ముందుగా రెడీ చేసుకోలేకపోతున్నాం? ఈ ప్రశ్న నేను నాకైనే వేసుకుంటున్నాను. సినిమా పరిశ్రమ భవిష్యత్తు కోసం, మంచి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పద్ధతిని పాటించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను" అని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
టాలీవుడ్లో తరచూ జరిగే షూటింగ్ ఆలస్యం, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల కారణంగా విడుదల తేదీలు మారుతుండటంపై ఓ సీనియర్ హీరో, నిర్మాతగా నాగార్జున చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. పరిశ్రమలో క్రమశిక్షణ, సరైన ప్లానింగ్ ఎంత అవసరమో ఆయన తన మాటలతో మరోసారి గుర్తుచేశారు.