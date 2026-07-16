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50 కోట్ల డీల్‌తో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ‘వృషకర్మ’!

Vrushakarma: విడుదలకు ముందే టాలీవుడ్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది నాగ చైతన్య తాజా చిత్రం ‘వృషకర్మ’.

Srinivas Rao
Published on: 16 July 2026 12:52 PM IST
Vrushakarma
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50 కోట్ల డీల్‌తో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ‘వృషకర్మ’!

Vrushakarma: విడుదలకు ముందే టాలీవుడ్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది నాగ చైతన్య తాజా చిత్రం ‘వృషకర్మ’. కంటెంట్ పరంగానే కాకుండా, బిజినెస్ పరంగా కూడా ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన నాన్-థియేట్రికల్ హక్కులు ఏకంగా రూ. 50 కోట్ల భారీ ధరకు అమ్ముడయ్యాయని సమాచారం. దీనివల్ల నిర్మాతలకు పెట్టుబడిలో ఎక్కువ భాగం వెనక్కి వచ్చినట్లయ్యింది.

జీ5 చేతికి ‘వృషకర్మ’ హక్కులు

టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ 'జీ5' ఈ సినిమా యొక్క శాటిలైట్ , డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను కలిపి రూ. 50 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. నాగ చైతన్య క్రేజ్ , సినిమాపై ఉన్న అంచనాల దృష్ట్యా, ఓటిటి సంస్థలు ఈ డీల్ కోసం ముందుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ఇంత భారీ మొత్తంలో ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ జరగడం ఈ సినిమాపై ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం.

కార్తీక్ వర్మ దర్శకత్వంలో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్

ఈ చిత్రాన్ని కార్తీక్ వర్మ ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. నాగ చైతన్య సరసన మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తుండటంతో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, విడుదల కాకముందే తన ఆర్థిక ప్రయాణంలో సగం విజయం సాధించింది. దీనితో నిర్మాతలు థియేట్రికల్ రిలీజ్ విషయంలో ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

వ్యాపార రంగంలో దూసుకుపోతున్న నాగ చైతన్య

సాధారణంగా సినిమాల విజయం తర్వాతే బిజినెస్ జోరుగా ఉంటుంది, కానీ ‘వృషకర్మ’ విషయంలో మాత్రం షూటింగ్ దశలోనే సంచలనాలు నమోదవుతున్నాయి. నిర్మాతలు పెట్టిన భారీ బడ్జెట్ ఇప్పుడు నాన్-థియేట్రికల్ రైట్స్ ద్వారానే రికవరీ కావడంతో, ఇక థియేటర్లలో వచ్చే వసూళ్లన్నీ లాభాలేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం నాగ చైతన్య కెరీర్‌లోనే మరో మైలురాయిగా నిలవనుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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