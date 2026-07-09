Agadha: మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'అగాధ' విడుదల తేదీ వచ్చేసింది!
Agadha: సీనియర్ దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు గారు తన ప్రయాణంలో సరికొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయన దర్శకత్వంలో వస్తున్న మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ 'అగాధ'.
Agadha: సీనియర్ దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు గారు తన ప్రయాణంలో సరికొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయన దర్శకత్వంలో వస్తున్న మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ 'అగాధ'. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచేశాయి. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 14న గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. సరికొత్త పోస్టర్తో డేట్ను కన్ఫర్మ్ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచేశారు.
అతి పెద్ద ప్రాజెక్టుగా 'అగాధ'
ఎం.ఎస్. రాజు గారి కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టులలో 'అగాధ' ఒకటి. ఒక మిస్టరీని, ఫాంటసీ అంశాలను జోడించి ఆయన ఈ కథను రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రావణ్ రెడ్డి, జోవికా విజయ్ కుమార్ , ఉల్కా గుప్త ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీ ఆది వరాహ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.
సస్పెన్స్తో కూడిన కథాంశం
దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు గారు ఈ సినిమా కథ గురించి ఎక్కడా బయటపెట్టకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కేవలం టీజర్తోనే సినిమాలోని మిస్టరీ ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఊహించని మలుపులతో సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను కొత్త లోకంలోకి తీసుకెళ్తుందని చిత్రబృందం నమ్మకంగా చెబుతోంది. ఆగస్టు 14న విడుదలవుతుండటంతో, వచ్చే రోజుల్లో ప్రమోషన్లను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ రిలీజ్
తెలుగుతో పాటు ఇతర భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రాన్ని ఒకేసారి విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఎం.ఎస్. రాజు గారు గతంలో అందించిన అద్భుతమైన చిత్రాల తర్వాత, ఈ సరికొత్త జానర్ లో ఆయన ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయబోతున్నారా అని సినీ వర్గాలు ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తున్నాయి. సినిమా విడుదల సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో, త్వరలోనే టీజర్, ట్రైలర్ లాంటి మరిన్ని అప్డేట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 14న 'అగాధ' థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.