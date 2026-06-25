పవర్ఫుల్గా 'మిర్జాపూర్.. ద మూవీ' టీజర్!
Mirzapur: ఓటీటీలో సంచలనం సృష్టించిన క్రైమ్ డ్రామా 'మిర్జాపూర్' ఇప్పుడు వెండితెరపై మెరిసేందుకు సిద్ధమైంది.
Mirzapur: ఓటీటీలో సంచలనం సృష్టించిన క్రైమ్ డ్రామా 'మిర్జాపూర్' ఇప్పుడు వెండితెరపై మెరిసేందుకు సిద్ధమైంది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మేకర్స్ విడుదల చేసిన టీజర్, అభిమానులలో భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. 2018 నుండి మొదలైన ఈ ఐకానిక్ సాగా, ఇప్పుడు వెండితెరపై మరింత భారీగా, థియేట్రికల్ అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందుతోంది.
ఐకానిక్ పాత్రల కలయిక
ఈ చిత్రంలో పంకజ్ త్రిపాఠి (కాలీన్ భయ్యా), అలీ ఫజల్ (గుడ్డు పండిట్), దివ్యేందు (మున్నా భయ్యా) తమ ఐకానిక్ పాత్రల్లో తిరిగి అలరించనున్నారు. ముఖ్యంగా, ప్రేక్షకులకు ఎంతో ఇష్టమైన ‘బబ్లూ పండిట్’ పాత్రలో జితేంద్ర కుమార్ కనిపించబోతుండటం అభిమానులకు పెద్ద సర్ప్రైజ్. వీరితో పాటు రవి కిషన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తూ, మిర్జాపూర్ ప్రపంచానికి కొత్త మలుపును తీసుకురానున్నారు. అభిషేక్ బెనర్జీ, రసిక దుగల్, మోహిత్ మాలిక్ వంటి ఇతర ప్రముఖ తారల భారీ ఎన్సెంబుల్ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
కొత్త ప్రాంతాల్లో 'మిర్జాపూర్' పోరాటం
కథా నేపథ్యం పరంగా చూస్తే, ఈసారి మిర్జాపూర్ పోరాటం కేవలం పూరాంచల్ వీధులకే పరిమితం కాకుండా, రాజస్థాన్ ఎడారుల వరకు విస్తరించనుంది. దీనివల్ల కథనం మరింత భారీ కాన్వాస్పై సాగనుందని టీజర్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఓటీటీ సిరీస్ కన్నా ఇది మరింత పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ తో, వెండితెర వీక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన అద్భుతమైన కథాంశంతో వస్తోంది.
సాంకేతిక నిపుణులు & విడుదల తేదీ
ఈ చిత్రాన్ని అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియోస్ , ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. గుర్మీత్ సింగ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ భారీ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 4, 2026న హిందీ , తెలుగు భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. పునీత్ కృష్ణ కథను అందిస్తుండగా, రితేష్ సిధ్వాని , ఫరాన్ అక్తర్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.