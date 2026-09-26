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Mamitha Baiju: ఆ సీన్ చేసినప్పుడు నిజంగానే ఏడ్చేశా.. మమిత ఆసక్తికర కామెంట్స్.!

Mamitha Baiju: డ్యూడ్ సినిమాలో బ్రేకప్ సీన్ షూటింగ్ సమయంలో నిజంగానే ఏడ్చేశానని నటి మమిత బైజు తెలిపారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 26 Sept 2026 10:42 AM IST
Mamitha Baiju
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Mamitha Baiju: ఆ సీన్ చేసినప్పుడు నిజంగానే ఏడ్చేశా.. మమిత ఆసక్తికర కామెంట్స్.! 

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Mamitha Baiju: భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో భాషతో సంబంధం లేకుండా టాలీవుడ్‌తో పాటు ఇతర పరిశ్రమలలో కూడా దూసుకుపోతున్న యువ హీరోయిన్ మమిత బైజు తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. ఆమె కెరీర్‌లో నటించిన వివిధ సినిమాల అనుభవాలను ప్రేక్షకులతో పంచుకుంటూ కొన్ని భావోద్వేగ క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె నటించిన డ్యూడ్ సినిమా తనకు ఎంతగానో ప్రత్యేకమని పేర్కొన్నారు. ఆ చిత్రంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు తన వ్యక్తిగత జీవితానికి కూడా దగ్గరగా ఉన్నాయని తెలిపారు.

డ్యూడ్ మూవీలో తనకు ఇష్టమైన పాటలలో ఊరుమ్ బ్లడ్ ఒకటి అని మమిత బైజు వెల్లడించారు. ఆ సాంగ్ షూటింగ్ సమయంలో చిత్ర బృందంతో కలిసి సరదాగా గడిపిన క్షణాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని చెప్పారు. అయితే ఆ సినిమాలో కుందన, గగన్ బ్రేకప్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు తాను నిజంగానే కంటతడి పెట్టుకున్నానని వివరించారు. ఆ సన్నివేశంలో నటిస్తున్నంత సేపు కేవలం ఒక నటిగా కాకుండా ఆ పాత్రలో పూర్తిగా లీనమైపోయానని తెలిపారు. ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు నిజంగానే ఏడ్చేశానని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

సినిమా రంగంలో నటీనటులు కొన్నిసార్లు పాత్రల కోసం ఎంతగా శ్రమిస్తారో ఈ అనుభవాలు తెలియజేస్తాయని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా అభినయానికి ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకోవడం వల్ల ఆమె తక్కువ సమయంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకోగలిగారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో మమిత బైజు తన రాబోయే ప్రాజెక్ట్‌లకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం తాను మలయాళం అలాగే తమిళంలో రెండు సినిమాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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