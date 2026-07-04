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బికినీ వేస్తా ఇంకెదైనా వేస్తా.. నువ్వు ఎవడ్రా అడగటానికి.. ఇచ్చి పడేసిన ప్రభాస్ హీరోయిన్

Malavika Mohanan: మాల్దీవ్స్ వెకేషన్‌లో బికినీ ఫోటోలు షేర్ చేసిన నటి మాళవికా మోహనన్‌పై కొందరు నెటిజన్లు సంస్కృతి పేరుతో విమర్శలు చేశారు.

Naresh.k
Published on: 4 July 2026 12:00 PM IST
Malavika Mohanan
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బికినీ వేస్తా ఇంకెదైనా వేస్తా.. నువ్వు ఎవడ్రా అడగటానికి.. ఇచ్చి పడేసిన ప్రభాస్ హీరోయిన్

Malavika Mohanan Bikini: గ్లామర్ ఫీల్డ్‌లో ఉన్న నటీమణులకు సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ ఎదురవ్వడం ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అయితే, కొందరు హీరోయిన్లు ఆ కామెంట్లను చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తే.. మరికొందరు మాత్రం లైన్ దాటిన నెటిజన్ల ముక్కు పిండి మరి సమాధానం చెప్తారు. తాజాగా మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ, సౌత్ క్రేజీ బ్యూటీ మాళవికా మోహనన్ తనపై వచ్చిన విమర్శలకు ఇలాగే ఘాటుగా స్పందించింది. తన బికినీ ఫొటోలపై నీతులు చెప్పాలని చూసిన నెటిజన్ల మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే రేంజ్‌లో సమాధానమిచ్చింది.

తమిళ, మలయాళ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న మాళవికా మోహనన్‌కు తాజాగా షూటింగ్స్ నుంచి కొంచెం గ్యాప్ దొరికింది. దీంతో ఈ భామ తన స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి మాల్దీవ్స్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసింది. బీచ్ ఒడ్డున బికినీలో హాట్ హాట్ అందాలతో కనువిందు చేస్తూ దిగిన కొన్ని ఫొటోలను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌లో షేర్ చేసింది.

ఈ ఫొటోలు కాస్తా ఇంటర్నెట్‌లో సెగలు రేపుతూ విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, ఎప్పటిలాగే కొందరు ఆకతాయి నెటిజన్లు ఈ ఫొటోలపై స్పందిస్తూ.. ఇలాంటి చిన్న బట్టలు వేసుకుంటూ మన భారతీయ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను నాశనం చేస్తున్నారు అంటూ కామెంట్స్ సెక్షన్‌లో నీతులు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఈ సంస్కృతి కామెంట్లు చూసి మాళవిక అస్సలు ఊరుకోలేదు. ఆ విమర్శలకు ధీటుగా బదులిస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగానే గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.

అసలు బీచ్‌లో బికినీ లేదా స్విమ్ సూట్ ధరించడంలో తప్పేముంది? విదేశాల్లో ఇది చాలా సాధారణమైన విషయం. అయినా మాకు మా సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ఎలా గౌరవించాలో.. ఎక్కడ హద్దులు దాటకుండా ఉండాలో చాలా బాగా తెలుసు. ఎవరిని పడితే వారిని అంత తేలికగా విమర్శించడం ఆపండి. ముందు మీ హద్దుల్లో మీరు ఉంటే మంచిది అంటూ అత్యంత ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చింది.

తమ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛపై, వేసుకునే బట్టలపై కామెంట్లు చేసే వారికి మాళవిక ఇచ్చిన ఈ రిప్లై సరైనదేనంటూ ప్రస్తుతం నెటిజన్లు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. బీచ్‌కి వెళ్లినప్పుడు బికినీ వేయకుండా పట్టుచీర కట్టుకుంటారా? అంటూ ట్రోలర్లను ఆటాడుకుంటున్నారు. ఏదేమైనా, గ్లామర్‌తోనే కాదు మాటలతోనూ తను ఎంత బోల్డ్ అనేది మాళవిక మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది.

Malavika MohananMalavika Mohanan BikiniTrollsMaldives
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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