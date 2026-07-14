Lenin: 'లెనిన్' మండే టెస్టును పాస్ అయ్యిందా?
Lenin: యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని నటించిన తాజా రూరల్ యాక్షన్-రివెంజ్ డ్రామా 'లెనిన్', బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరును కొనసాగిస్తోంది.
Lenin: యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని నటించిన తాజా రూరల్ యాక్షన్-రివెంజ్ డ్రామా 'లెనిన్', బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరును కొనసాగిస్తోంది. మురళీ కిశోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, మొదటి సోమవారం కూడా ప్రేక్షకుల ఆదరణను అందుకుని 'మండే టెస్ట్'ను విజయవంతంగా పాస్ అయ్యింది. సినిమాపై వస్తున్న పాజిటివ్ టాక్, వసూళ్లకు ప్రధాన బలంగా మారుతోంది.
నాలుగు రోజుల్లో రూ. 67 కోట్లు..
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన నాలుగో రోజు వసూళ్లను చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. సోమవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 6.1 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. దీనితో నాలుగు రోజుల్లో ఈ చిత్రం సాధించిన మొత్తం వసూళ్లు రూ. 67.2 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఓపెనింగ్ వీకెండ్ ముగిసే సమయానికి రూ. 61.1 కోట్లు వసూలు చేసిన 'లెనిన్', సోమవారం కూడా అదే స్థాయిలో నిలకడ ప్రదర్శించడం విశేషం.
ట్రేడ్ వర్గాల్లో పాజిటివ్ అంచనాలు
మొదటి సోమవారం వసూళ్లు బలంగా ఉండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ సినిమా ఇదే జోరును కొనసాగిస్తుందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అందుతున్న ఆదరణ చూస్తుంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద 'లెనిన్' సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయనున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ , మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యానర్లపై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించారు.
కీలక తారాగణం & సాంకేతిక నిపుణులు
ఈ చిత్రంలో సునీల్, బ్రహ్మాజీ, శివాజీ, ప్రమోద్ పంజు , ఈశ్వరీ రావు కీలక పాత్రల్లో నటించి సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చారు. తమన్ సంగీతం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ రివెంజ్ డ్రామా, ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోవడంలో సఫలమైందని బాక్సాఫీస్ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.