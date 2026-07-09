అమీర్ ఖాన్తో తమ రిలేషన్షిప్ గురించి కిరణ్ రావు క్లారిటీ
ఈ పద్ధతి తమకు, అలాగే తమ కుమారుడికి మానసిక ప్రశాంతతను, స్థిరత్వాన్ని ఇస్తోందని కిరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రముఖ చిత్రనిర్మాత కిరణ్ రావు, అమీర్ ఖాన్తో తన విడాకుల తర్వాత వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధంపై ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. కరీనా కపూర్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడుతూ, విడిపోయిన తర్వాత తమ జీవితాల్లో వచ్చిన సానుకూల మార్పులను వివరించారు. ముఖ్యంగా తమ కుమారుడు ఆజాద్ పెంపకం విషయంలో వారిద్దరూ మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
విడాకుల తర్వాతే ఆజాద్తో ఎక్కువ సమయం
విడాకుల తర్వాత అమీర్ ఖాన్ తన కుమారుడు ఆజాద్కు మరింత సమయం కేటాయిస్తున్నారని కిరణ్ రావు వెల్లడించారు. "విడిపోవడానికి ముందు కంటే, ఇప్పుడు అమీర్ ఆజాద్తో ఎక్కువ నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతున్నారు. అతను ఆజాద్ పట్ల ఇంకా ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు," అని ఆమె చెప్పారు. ఈ మార్పు వారిద్దరికీ ఆజాద్తో ఉన్న అనుబంధాన్ని మరింత బలపరిచిందని ఆమె భావిస్తున్నారు.
కో-పేరెంటింగ్ కోసం పక్కపక్కనే నివాసం
తమ కుమారుడిని పెంచే విషయంలో తాము ఎలాంటి రాజీ పడకూడదని కిరణ్, అమీర్ నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే, కో-పేరెంటింగ్ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి వారు ఒకరికొకరు దగ్గరగా నివసించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ పద్ధతి తమకు, అలాగే తమ కుమారుడికి మానసిక ప్రశాంతతను, స్థిరత్వాన్ని ఇస్తోందని కిరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
మెచ్యూర్ రిలేషన్షిప్పై ప్రశంసలు
విడిపోయినప్పటికీ, పరస్పర గౌరవంతో కిరణ్ రావు , అమీర్ ఖాన్ వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. చాలా మంది వీరిద్దరిని ఒక ఆదర్శవంతమైన జంటగా పేర్కొంటూ, బంధాలు తెగిపోయినా పిల్లల పెంపకంలో ఇలాంటి పరిణతి ఉండాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. వృత్తిపరంగా 'లాపతా లేడీస్' వంటి సినిమాలతో కలిసి పనిచేయడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ స్నేహపూర్వకంగా ఉండటం వారిద్దరి అపారమైన గౌరవానికి నిదర్శనమని అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు.
అమీర్ ఖాన్ ఇటీవలే గౌరీ స్ప్రట్ను వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ, ఆయన తన మాజీ భార్యలు రీనా దత్తా , కిరణ్ రావులతో ఇప్పటికీ స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కలిగి ఉండటం గమనార్హం. వీరిద్దరూ కలిసి 'పానీ ఫౌండేషన్' ద్వారా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు.