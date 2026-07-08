PM Modi: జకార్తాలో మోదీ 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' కామెంట్స్.. ప్రధానికి థాంక్స్ చెప్పిన కరణ్ జోహార్!
Narendra Modi: ఇండోనేసియా పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలపై బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ కరణ్ జోహార్ స్పందించారు.
Narendra Modi: అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతీయ సినిమా ఖ్యాతిని ప్రస్తావించడం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అలవాటే. తాజాగా ఆయన ఇండోనేసియా రాజధాని జకార్తాలో నిర్వహించిన భారతీయ సమాజ (Diaspora) కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. భారత్, ఇండోనేసియా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన బాలీవుడ్ ఐకానిక్ మూవీ ‘కుచ్ కుచ్ హోతా హై’ (Kuch Kuch Hota Hai) ప్రస్తావన తీసుకురావడంతో సదస్సులో నవ్వులు పూశాయి. దీనిపై ఆ చిత్ర దర్శకుడు, బాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాత కరణ్ జోహార్ స్పందిస్తూ ప్రధానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇండోనేసియాలో భారతీయ సినిమాలకు, ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ పాటలకు ఉన్న విపరీతమైన ఆదరణను ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఇక్కడ భారత్కు చెందిన 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' పాట చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ రోజు నేను ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటోతో ఒక మాట చెప్పాను. భారత్, ఇండోనేసియా రెండు దేశాలూ కలిసికట్టుగా అడుగులు వేసినప్పుడు.. అది కేవలం 'కుచ్ కుచ్' (కొంచెం కొంచెం) దగ్గరే ఆగిపోదు, అంతకు మించి 'బహుత్ కుచ్' (చాలా ఎక్కువ) సాధించవచ్చు" అని ప్రధాని మోదీ చమత్కరించారు. రెండు దేశాల బంధాన్ని సినిమా టైటిల్తో ముడిపెడుతూ ప్రధాని చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు అక్కడి ప్రేక్షకుల నుండి భారీ చప్పట్లు, రెస్పాన్స్ వచ్చాయి.
ప్రధాని మోదీ ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ను కరణ్ జోహార్ తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "మన గౌరవనీయ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు జకార్తాలో 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' గురించి మాట్లాడటం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని, గౌరవాన్ని ఇచ్చింది. అన్నిటినీ దాటి ప్రవహించే ఒకే ఒక్క భాష ఉంది.. అదే 'ప్రేమ'. మా సినిమా పాటను ఆదరించినందుకు, అది ఎప్పటికీ నిలిచిపోయేలా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు" అని కరణ్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
1998లో విడుదలైన 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' చిత్రంతోనే కరణ్ జోహార్ దర్శకుడిగా బాలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు. ఆయన తండ్రి యశ్ జోహార్ నిర్మించిన ఈ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్, కాజోల్, రాణి ముఖర్జీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. సల్మాన్ ఖాన్ గెస్ట్ రోల్లో మెరిశారు. విడుదలైన సమయంలో ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాసిన ఈ ప్రేమకథా చిత్రం, దాదాపు మూడు దశాబ్దాలు కాస్తున్నా ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో (South East Asia) ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్గా నిలిచిపోయింది.