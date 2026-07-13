‘జురాసిక్ పార్క్’ హీరో సామ్ నీల్ కన్నుమూత!
Jurassic Park: హాలీవుడ్ వెండితెరపై తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న లెజెండరీ నటుడు, 'జురాసిక్ పార్క్' హీరో సామ్ నీల్ ఇక లేరు.
Jurassic Park: హాలీవుడ్ వెండితెరపై తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న లెజెండరీ నటుడు, 'జురాసిక్ పార్క్' హీరో సామ్ నీల్ ఇక లేరు. 78 ఏళ్ల వయసులో ఆయన ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీలో తుదిశ్వాస విడిచారు. తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్న సామ్ నీల్ మరణ వార్త, సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
అకస్మాత్తుగా ఎదురైన విషాదం
సామ్ నీల్ మరణ వార్తను సోమవారం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇది చాలా అకస్మాత్తుగా, ఊహించని విధంగా జరిగిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన జీవితాంతం ఎంతో హుందాగా, గౌరవప్రదంగా జీవించిన సామ్ నీల్, చివరి క్షణాల్లో కూడా అదే హుందాతనాన్ని నిలుపుకున్నారని కుటుంబీకులు పేర్కొన్నారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతూనే, ఇటీవల క్యాన్సర్ నుంచి కోలుకున్నారని తెలియడంతో అభిమానులు ఎంతో ఊరట చెందారు. కానీ, ఇంతలోనే ఆయన మనల్ని విడిచి వెళ్లడం అందరినీ కలచివేస్తోంది.
సాధారణ నటుడి నుంచి అసాధారణ ప్రస్థానం వరకు
ఉత్తర ఐర్లాండ్లో జన్మించిన సామ్ నీల్, చిన్నతనంలోనే న్యూజిలాండ్కు మకాం మార్చారు. 1977లో వచ్చిన 'స్లీపింగ్ డాగ్స్' చిత్రంతో తన నటన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన ఆయన, ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. అయితే, 1993లో వచ్చిన 'జురాసిక్ పార్క్' సినిమా ఆయన కెరీర్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది. అందులో ఆయన పోషించిన డాక్టర్ అలెన్ గ్రాంట్ పాత్ర, నేటికీ ప్రేక్షకులకు ఒక మధుర జ్ఞాపకం. ఆ తర్వాత వచ్చిన జురాసిక్ పార్క్ సీక్వెల్స్లో కూడా ఆయన అదే పాత్రలో మెరిసి, ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందారు.
క్యాన్సర్తో పోరాటం..
2023లో తనకు రక్తానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ ఉందని వెల్లడించినప్పుడు అందరూ ఆందోళన చెందారు. అయితే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో తాను ఆ వ్యాధి నుంచి పూర్తిగా బయటపడ్డానని చెప్పడంతో అభిమానులు ఎంతో సంతోషించారు. ఇప్పుడు ఆయన అకాల మరణం అభిమానులకు తీరని లోటు. ఆయన చేసిన సినిమాలు, పోషించిన పాత్రల రూపంలో సామ్ నీల్ ఎప్పటికీ మన మధ్యే ఉంటారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుందాం.