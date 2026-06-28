Home సినిమా'గాడ్ ఆఫ్ వార్' అప్‌డేట్ వచ్చేస్తోంది: ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్‌కు పండగ రోజు!

'గాడ్ ఆఫ్ వార్' అప్‌డేట్ వచ్చేస్తోంది: ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్‌కు పండగ రోజు!

రేపు ఒక భారీ అప్‌డేట్ ఉండబోతోందని నాగవంశీ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Srinivas Rao
Published on: 28 Jun 2026 10:18 PM IST
గాడ్ ఆఫ్ వార్ అప్‌డేట్ వచ్చేస్తోంది: ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్‌కు పండగ రోజు!
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జూనియర్ ఎన్టీఆర్ , మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' (God of War) కోసం అభిమానులు గత కొంతకాలంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుండి ఏదైనా అప్‌డేట్ వస్తుందని అందరూ ఆశించినప్పటికీ, అప్పట్లో ఎటువంటి ప్రకటన రాకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశకు గురయ్యారు. ఆ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ, తాజాగా నిర్మాత నాగవంశీ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక కీలక విషయాన్ని పంచుకోవడంతో మళ్ళీ ఉత్సాహం మొదలైంది.

రేపు ఒక భారీ అప్‌డేట్ ఉండబోతోందని నాగవంశీ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఆయన తన పోస్ట్‌లో ఉపయోగించిన ఎమోజీని బట్టి, ఇది ఖచ్చితంగా 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' చిత్రానికి సంబంధించినదేనని సినీ వర్గాల్లో బలమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రేపు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలవుతుందా లేక సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన సమాచారం వస్తుందా అనేది తెలియాలంటే మరికొద్ది గంటలు వేచి చూడాల్సిందే.

ఈ భారీ ప్రాజెక్టును హారిక & హాసిని క్రియేషన్స్ , ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండటంతో, ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ హ్యాట్రిక్ చిత్రం కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులంతా ఆతృతగా వేచి చూస్తున్నారు. మొత్తానికి రేపు రాబోయే అప్‌డేట్‌తో ఈ సినిమాపై ఉన్న అన్ని అనుమానాలకు , అభిమానుల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది.

Jr NTRTrivikram SrinivasGod of WarNagavamshiTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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