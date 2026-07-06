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అఖిల్ 'లెనిన్'లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్... ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న కొత్త పోస్టర్!

Akhil Akkineni: అక్కినేని అఖిల్ కథానాయకుడిగా, మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పొలిటికల్ డ్రామా 'లెనిన్’ జులై 10, 2026న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. చిత్తూరు జిల్లా నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంపై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి

Srinivas Rao
Published on: 6 July 2026 4:06 PM IST
Akhil Akkineni
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అఖిల్ 'లెనిన్'లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్... ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న కొత్త పోస్టర్! 

లెనిన్: అక్కినేని అఖిల్ కథానాయకుడిగా, మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పొలిటికల్ డ్రామా 'లెనిన్’ జులై 10, 2026న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. చిత్తూరు జిల్లా నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంపై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా చిత్రబృందం విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కేవలం ఒక పులి , సినిమా టైటిల్ లోగోతో ఉన్న ఈ పోస్టర్ వెనుక పెద్ద రహస్యమే దాగి ఉందని అభిమానులు చర్చిస్తున్నారు.

'మాన్ ఆఫ్ మాసెస్' వాయిస్ ఓవర్

ఈ పోస్టర్ ద్వారా మేకర్స్ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పరోక్షంగా వెల్లడించారు. ఈ చిత్రానికి 'మాన్ ఆఫ్ మాసెస్' జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. సినిమాలో కథను నడిపించే సూత్రధారిగా ఎన్టీఆర్ గొంతు వినిపించనుంది. పోస్టర్‌లోని 'పులి' ఎన్టీఆర్ పాత్రను , ఆయన గంభీరమైన వాయిస్‌ను సూచిస్తుందని చిత్రబృందం పరోక్షంగా స్పష్టం చేసింది. ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ ఈ పొలిటికల్ డ్రామాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

చిత్ర విశేషాలు

చిత్తూరు జిల్లా రాజకీయాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తోంది. శివాజీ, సునీల్, బ్రహ్మాజీ, ఈశ్వరీ రావు , ప్రమోద్ పంజు వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తమన్ ఎస్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున , సూర్యదేవర నాగ వంశీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. 'మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్', 'సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' , 'అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్' బ్యానర్‌ల మీద ఈ సినిమా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతోంది.

అఖిల్ కెరీర్‌లోనే ఒక భిన్నమైన , పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో ఆయన కనిపించబోతున్నారని, ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ ఈ సినిమాలోని భావోద్వేగాలను మరింతగా ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్తుందని చిత్రబృందం నమ్మకంతో ఉంది. జులై 10న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ సినిమా కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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