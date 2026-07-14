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శేఖర్ మాస్టర్‌తో విభేదాలపై జానీ మాస్టర్ స్పష్టత... ₹18 లక్షల విరాళం!

Johnny Master: టాలీవుడ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ల మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని వస్తున్న వార్తలకు జానీ మాస్టర్ ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టారు.

Srinivas Rao
Published on: 14 July 2026 1:11 PM IST
Johnny Master
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శేఖర్ మాస్టర్‌తో విభేదాలపై జానీ మాస్టర్ స్పష్టత... ₹18 లక్షల విరాళం!

Johnny Master: టాలీవుడ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ల మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని వస్తున్న వార్తలకు జానీ మాస్టర్ ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టారు. 'తెలుగు ఫిల్మ్ టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్' (TFTDDA) సమావేశం సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన కొన్ని క్లిప్పింగ్స్‌పై వస్తున్న ఊహాగానాలపై జానీ మాస్టర్, అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు సుమలత స్పష్టతనిచ్చారు.

విభేదాలు లేవు, అదంతా అపోహే

సమావేశంలోని కొన్ని చిన్న క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో కావాలనే తప్పుగా చూపించారని జానీ మాస్టర్ ఆరోపించారు. శేఖర్ మాస్టర్, భాను మాస్టర్ , తాను ఎంతో కాలంగా కలిసి పని చేస్తున్నామని, తమ మధ్య ఎలాంటి వ్యక్తిగత విభేదాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ గొడవ గురించి మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా ఫోన్ చేసి అడిగారని, ఆ తర్వాత తామిద్దరం కలిసి చిరంజీవి గారిని కలిసి భోజనం చేశామని, అపోహలన్నీ తొలగిపోయాయని వెల్లడించారు.

డ్యాన్సర్ల కోసం సొంత పారితోషికం విరాళంగా

డ్యాన్సర్ల ఆరోగ్య భీమా పట్ల జానీ మాస్టర్ తనకున్న నిబద్ధతను చాటుకున్నారు. డ్యాన్సర్ల భీమా కోసం రామ్ చరణ్ ₹40 లక్షల భారీ విరాళాన్ని అందించారని, మొత్తం భీమా ఖర్చు ₹58 లక్షలు కావడంతో మిగిలిన మొత్తం కోసం తోటి మాస్టర్లను అడిగినా ఎవరూ స్పందించలేదని చెప్పారు. ఎవరిపై కోపం లేకుండా, తన సొంత చిత్రమైన 'పెద్ది' సినిమాకు వచ్చిన మొత్తం పారితోషికం ₹18 లక్షలను ఆయన విరాళంగా ఇచ్చి భీమా నిధిని పూర్తి చేశారు. గత కొంతకాలంగా డ్యాన్సర్ల సంక్షేమం కోసమే తాను ఇతర ప్రాజెక్టులకు దూరంగా ఉండి, కేవలం ఈ సినిమాపైనే దృష్టి పెట్టానని ఆయన తెలిపారు.

ఆర్థిక క్రమశిక్షణే కారణం

అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు సుమలత మాట్లాడుతూ, అసోసియేషన్‌లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న గందరగోళానికి గత కమిటీ హయాంలో జరిగిన ఆర్థిక అవకతవకలే కారణమని ఆరోపించారు. ఆ ఆర్థిక అక్రమాలను ప్రశ్నించినందుకే ప్రస్తుత నాయకత్వంపై వ్యతిరేకత మొదలైందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అసోసియేషన్ సభ్యులందరి సంక్షేమం కోసమే తాము పనిచేస్తున్నామని, తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని మీడియాను ఆమె కోరారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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