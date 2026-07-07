మహేష్ బాబు రాముడి లుక్ లీక్? అసలు నిజమేంటి?
Tollywood: ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'పై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి.
టాలీవుడ్: ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'పై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా, మహేష్ బాబు కాషాయ వస్త్రధారణలో, చేతిలో విల్లు, వెనుక అమ్ములపొదితో ఉన్న ఒక ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ చిత్రం సెట్స్ నుంచి ఈ ఫోటో లీక్ అయిందని కొందరు నెటిజన్లు భావిస్తుండగా, ఇది నిజమైన ఫోటోనా లేక కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ద్వారా సృష్టించినదా అనే చర్చ ఆన్లైన్లో మొదలైంది.
ఈ ఫోటో వైరల్ అయిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే, ఇది లీక్ అయిందా లేక ఎడిట్ చేసినదా అనే అంశంపై అభిమానుల మధ్య పెద్ద చర్చ జరిగింది. కొందరు అభిమానులు ఇది నిజమో కాదో పట్టించుకోకుండా, సినిమా పట్ల తమ ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇతర వినియోగదారులు మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ద్వారా సృష్టించిన చిత్రమని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ఫోటోలో ఉన్న గడ్డం , పొడవాటి జుట్టు లుక్, రాజమౌళి తన పాత్ర కోసం ఎంచుకునే శైలికి భిన్నంగా ఉందని ఒక వినియోగదారుడు పేర్కొన్నారు. కొందరు నెటిజన్లు దీనిని హాలీవుడ్ తరహాలో అంచనాలను పెంచే ఒక వ్యూహంగా విమర్శిస్తున్నారు.
ఈ ఫోటోపై చర్చ జరుగుతుండగానే, గతంలో రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్లీ చర్చకు వచ్చాయి. మహేష్ బాబును రాముడిగా చూడటం గురించి రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, "మహేష్ రాముడి గెటప్లో షూట్కు వచ్చిన మొదటి రోజు నాకు గూస్బంప్స్ వచ్చాయి. అతనికి కృష్ణుడి చొరవ, రాముడి ప్రశాంతత రెండూ ఉన్నాయి. ఆ ఫోటోను నా వాల్పేపర్గా పెట్టుకున్నాను, తర్వాత ఎవరూ చూడకూడదని తొలగించాను" అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఈ చిత్రంతో ప్రియాంక చోప్రా తిరిగి భారతీయ సినిమాలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు, ఇందులో ఆమె 'మందకిని' అనే పాత్రను పోషిస్తున్నారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రధాన ప్రతినాయకుడు 'కుంభ'గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎం.ఎమ్. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, పి.ఎస్. వినోద్ సినిమాటోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. కె.ఎల్. నారాయణ , ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రం ఏప్రిల్ 07, 2027న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.