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Kalki 2: సాయి పల్లవి నిర్ణయం కోసం 'కల్కి 2' మేకర్స్ వెయిటింగ్: అసలేం జరుగుతోంది?

Kalki 2: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సాయి పల్లవి ఏదైనా ప్రాజెక్టుకు కమిట్ అవ్వాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే.

Srinivas Rao
Published on: 11 July 2026 3:08 PM IST
Kalki 2
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 Kalki 2: సాయి పల్లవి నిర్ణయం కోసం 'కల్కి 2' మేకర్స్ వెయిటింగ్: అసలేం జరుగుతోంది?

Kalki 2: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సాయి పల్లవి ఏదైనా ప్రాజెక్టుకు కమిట్ అవ్వాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆమె 'కల్కి 2'లో నటిస్తున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే, ఈ విషయమై చిత్ర బృందం నుంచి కానీ, స్వయంగా ఆమె నుంచి కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టుపై అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంది.

ఆమె నిర్ణయమే

సాయి పల్లవి కెరీర్ ఆరంభం నుండి తన పాత్రల ఎంపికలో ఎంతో నిక్కచ్చిగా ఉంటారు. కేవలం పెద్ద సినిమాలు, భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్టులు అని కాకుండా, తన నటనకు అవకాశం ఉన్న కథలకే ఆమె ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందుకే 'కల్కి 2' వంటి భారీ చిత్రానికి సైతం ఆమె వెంటనే ఓకే చెప్పడం లేదని, కథా చర్చల దశలోనే ఆమె సమయం తీసుకుంటున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. ఇప్పటికే ఆమె 'యల్లమ్మ', 'మా ఇంటి బంగారం' వంటి భారీ చిత్రాలను సున్నితంగా తిరస్కరించడం గమనార్హం.

ఎమోషనల్ డెప్త్ ఉన్న పాత్రలకే ప్రాధాన్యత

ఇటీవల విడుదలైన 'తండేల్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, అందులో సాయి పల్లవి నటనకు విమర్శకుల నుంచి మంచి మార్కులు పడ్డాయి. పాత్రలో సహజత్వం, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉంటేనే ఆమె ఏ సినిమానైనా అంగీకరిస్తారు. గ్లామర్ పాత్రలకు దూరంగా ఉంటూ, కేవలం కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలతోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న సాయి పల్లవి, 'కల్కి 2'లో పాత్రకు ఎంతవరకు స్కోప్ ఉందనేది పరిశీలిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో కొన్ని ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులు చర్చల దశలో ఉన్నాయని సమాచారం. 'కల్కి 2'లో ఆమె కనిపిస్తారా లేదా అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడక తప్పదు. తన కళాత్మక విలువలకు తగ్గట్టుగా ఉండే సినిమాలనే ఎంచుకునే సాయి పల్లవి, తదుపరి ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారోనని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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