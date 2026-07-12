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హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు ఇప్పుడు ముంబై గల్లీల్లో..

Hollywood: ముంబై నగరం మరోసారి అంతర్జాతీయ తారలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.

Srinivas Rao
Updated on: 12 July 2026 12:39 PM IST
Hollywood
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హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు ఇప్పుడు ముంబై గల్లీల్లో.. 

Hollywood: ముంబై నగరం మరోసారి అంతర్జాతీయ తారలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. తన కొత్త చిత్రం ‘ది ఒడెసీ’ (The Odyssey) ప్రమోషన్లలో భాగంగా ప్రముఖ హాలీవుడ్ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్, స్టార్ హీరోలు టామ్ హాలండ్ , మ్యాట్ డామన్ ముంబైలో సందడి చేశారు. ప్రీమియర్ షోకు వెళ్లే ముందు, వీరు ముంబైలోని అత్యంత పురాతన మరియు ప్రసిద్ధ ‘ఒలింపియా కాఫీ హౌస్’ లో సందడి చేసి, అక్కడి స్థానిక రుచులను ఆస్వాదించారు.

ముంబై రుచులకు ఫిదా.. చాయ్, బన్ మస్కా అంటూ..

కొలాబాలోని ఒలింపియా కాఫీ హౌస్‌కు చేరుకున్న ఈ హాలీవుడ్ త్రయం, అక్కడ క్లాసిక్ ముంబై స్నాక్ అయిన ‘బన్ మస్కా’ , వేడి వేడి ‘చాయ్’ను రుచి చూశారు. సాధారణ మార్బుల్ టాప్ టేబుల్ వద్ద కూర్చుని, ముంబై సామాన్యుడిలా చాయ్ తాగుతున్న వీరి ఫొటోలను యూనివర్సల్ పిక్చర్స్ ఇండియా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకోగా, అవి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కేఫ్ మేనేజర్ ఇనాయత్ మారేడియా మాట్లాడుతూ.. మొదట వచ్చిన వారు ఎవరో సిబ్బందికి తెలియదని, ఆ తర్వాతే తాము అతిథుల గొప్పతనం గుర్తించామని తెలిపారు.

ఒలింపియా కాఫీ హౌస్: వందేళ్ల చరిత్ర

1918లో ప్రారంభమైన ఈ ఒలింపియా కాఫీ హౌస్, ముంబైలోని కొలాబా ప్రాంతంలో ఒక చారిత్రాత్మక చిహ్నంగా నిలిచింది. వంద ఏళ్లు దాటినా, ఇప్పటికీ తన పాతకాలపు వైభవాన్ని కోల్పోకుండా, మార్బుల్ టేబుల్స్, చెక్క కౌంటర్లతో అదే పాత లుక్‌లో కొనసాగుతోంది. 2008 ముంబై దాడుల సమయంలోనూ ఈ కేఫ్ క్షేమంగా బయటపడటం విశేషం. సాధారణ కార్యాలయ ఉద్యోగుల నుంచి పర్యాటకుల వరకు అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో మటన్ మసాలా ఫ్రై, కీమా, బిర్యానీ వంటి అద్భుతమైన వంటకాలను అందించడంలో ఈ కేఫ్ పేరుగాంచింది.

‘ది ఒడెసీ’ భారతీయ ప్రీమియర్

నోలన్ దర్శకత్వంలో హోమర్ రాసిన పురాతన గ్రీకు ఇతిహాసం ‘ది ఒడెసీ’ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలను కలిగి ఉంది. ఇందులో మ్యాట్ డామన్ ‘ఒడెసియస్’ పాత్రలో నటించగా, టామ్ హాలండ్ అతని కుమారుడు ‘టెలిమాకస్’ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఐమాక్స్ కెమెరాలతో చిత్రీకరించిన ఈ చిత్రం, జూలై 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ప్రీమియర్ కోసం గేట్‌వే ఆఫ్ ఇండియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో జరిగిన ఫోటోషూట్‌లో ఈ తారల సందడి ముంబై అభిమానులకు కనువిందు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో డింపుల్ కపాడియా వంటి బాలీవుడ్ నటులు కూడా పాల్గొని చిత్ర బృందంతో ముచ్చటించారు.


Christopher NolanTom HollandMatt DamonThe OdysseyOlympia Coffee HouseHollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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