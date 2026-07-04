బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రావు బహదూర్' - తొలిరోజు కలెక్షన్ల లెక్కలు ఇవే!
Rao Bahadur: టాలీవుడ్ యువ నటుడు సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం 'రావు బహదూర్'.
Rao Bahadur: టాలీవుడ్ యువ నటుడు సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం 'రావు బహదూర్'. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో సరికొత్త ప్రయోగంగా చెప్పుకుంటున్న ఈ చిత్రం, విడుదలకు ముందు భారీ అంచనాలను సొంతం చేసుకుంది. అయితే, సినిమా విడుదలయ్యాక ప్రేక్షకుల్లో మిశ్రమ స్పందన కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు అద్భుతమైన ప్రశంసలు అందుతుండగా, మరోవైపు నెమ్మదైన కథనంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్
తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'రావు బహదూర్' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన మొదటి రోజు సుమారు 3.9 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఓవర్సీస్ మార్కెట్ నుంచి మంచి స్పందన లభించడం గమనార్హం. సినిమాలోని కంటెంట్ , మేకింగ్ స్టైల్ నచ్చిన ప్రేక్షకులు పెద్ద ఎత్తున ఈ చిత్రాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలదొక్కుకోవాలంటే, ఈ రోజు , రేపటి వారాంతపు సెలవుల్లో ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లను సాధించాల్సి ఉంది.
దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా శైలి
'కేరాఫ్ కంచరపాలెం' వంటి చిత్రాలతో దర్శకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెంకటేష్ మహా, 'రావు బహదూర్' చిత్రంతో మరో వినూత్న ప్రయత్నం చేశారు. ఇది సైకలాజికల్ డ్రామాగా తెరకెక్కినప్పటికీ, ఇందులో మ్యాజికల్ రియలిజం , డార్క్ కామెడీని అద్భుతంగా మిళితం చేశారు. దర్శకుడి ప్రతిభను మెచ్చుకునే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ప్రధాన తారాగణం … సాంకేతిక బృందం
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి నిర్మాణ సంస్థ 'జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్' (GMB Entertainment) బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించడం విశేషం. సత్యదేవ్ తన నటనతో పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేయగా, దీప థామస్ కథానాయికగా నటించి ఆకట్టుకున్నారు. సినిమాలోని లోతైన భావోద్వేగాలు , విజువల్స్ పట్ల సినీ విశ్లేషకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
థియేటర్లలో నెమ్మదిగా మొదలైన ఈ 'రావు బహదూర్' ప్రయాణం, రానున్న రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ మేరకు పుంజుకుంటుందో చూడాలి. విలక్షణమైన కథలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం తప్పక నచ్చుతుంది.