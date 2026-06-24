Rajinikanth: అదరగొడుతున్న రజినీకాంత్ కొత్త లుక్
Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'తలైవర్ 173' చిత్రం అధికారికంగా టైటిల్ ఖరారు చేసుకుంది.
Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'తలైవర్ 173' చిత్రం అధికారికంగా టైటిల్ ఖరారు చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు 'ధర్మన్' అని పేరు పెట్టారు. కమల్ హాసన్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'రాజ్ కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్' (RKFI) ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'డ్రాగన్' ఫేమ్ అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా రజినీకాంత్ కెరీర్లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలవనుంది.
డాక్టర్గా సూపర్ స్టార్.. అదే మొదటిసారి!
ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ ప్రస్థానం కలిగిన రజినీకాంత్, ఈ చిత్రంలో తొలిసారిగా డాక్టర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ రోజు జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా షూటింగ్ అట్టహాసంగా మొదలైంది. రజినీకాంత్ ఈ చిత్రంలో ఎంతో స్టైలిష్గా, మాస్ అప్పీల్తో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. దర్శకుడు అశ్వత్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అని, రజినీకాంత్ మార్క్ స్టైల్ ఈ చిత్రంలో పుష్కలంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన దర్శకుడు
ఈ సినిమా తమిళనాడుకు చెందిన 'రూ. 5 డాక్టర్' జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందుతోందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే, దీనిపై దర్శకుడు అశ్వత్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇది ఏ ఒక్కరి జీవిత కథ కాదని, కల్పితమైన ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్ అని ఆయన కొట్టిపారేశారు. తనకు రజినీకాంత్ గారి 'పడైయప్ప', కమల్ గారి 'వేట్టయాడు విలయాడు' చిత్రాలంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఆ స్పూర్తితోనే ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
తారాగణం .. సాంకేతిక బృందం
ఈ సినిమాలో రాశీ ఖన్నా, సిమ్రాన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 'రాజ్ కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్' , 'టర్మెరిక్ మీడియా' సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. రేపటి నుండే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి ఇద్దరు దిగ్గజాల కలయికలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.