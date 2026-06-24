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Rajinikanth: అదరగొడుతున్న రజినీకాంత్ కొత్త లుక్

Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'తలైవర్ 173' చిత్రం అధికారికంగా టైటిల్ ఖరారు చేసుకుంది.

Srinivas Rao
Published on: 24 Jun 2026 11:50 AM IST
Rajinikanth
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Rajinikanth: అదరగొడుతున్న రజినీకాంత్ కొత్త లుక్

Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'తలైవర్ 173' చిత్రం అధికారికంగా టైటిల్ ఖరారు చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు 'ధర్మన్' అని పేరు పెట్టారు. కమల్ హాసన్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'రాజ్ కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్' (RKFI) ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'డ్రాగన్' ఫేమ్ అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా రజినీకాంత్ కెరీర్‌లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలవనుంది.

డాక్టర్‌గా సూపర్ స్టార్.. అదే మొదటిసారి!

ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ ప్రస్థానం కలిగిన రజినీకాంత్, ఈ చిత్రంలో తొలిసారిగా డాక్టర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ రోజు జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా షూటింగ్ అట్టహాసంగా మొదలైంది. రజినీకాంత్ ఈ చిత్రంలో ఎంతో స్టైలిష్‌గా, మాస్ అప్పీల్‌తో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. దర్శకుడు అశ్వత్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ అని, రజినీకాంత్ మార్క్ స్టైల్ ఈ చిత్రంలో పుష్కలంగా ఉంటుందని తెలిపారు.

పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన దర్శకుడు

ఈ సినిమా తమిళనాడుకు చెందిన 'రూ. 5 డాక్టర్' జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందుతోందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే, దీనిపై దర్శకుడు అశ్వత్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇది ఏ ఒక్కరి జీవిత కథ కాదని, కల్పితమైన ఒక ఎంటర్‌టైనింగ్ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్ అని ఆయన కొట్టిపారేశారు. తనకు రజినీకాంత్ గారి 'పడైయప్ప', కమల్ గారి 'వేట్టయాడు విలయాడు' చిత్రాలంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఆ స్పూర్తితోనే ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

తారాగణం .. సాంకేతిక బృందం

ఈ సినిమాలో రాశీ ఖన్నా, సిమ్రాన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 'రాజ్ కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్' , 'టర్మెరిక్ మీడియా' సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. రేపటి నుండే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి ఇద్దరు దిగ్గజాల కలయికలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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