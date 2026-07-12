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స్టైలిష్ లుక్‌తో అదరగొట్టిన గౌతమ్ ఘట్టమనేని!

Gautham Ghattamaneni: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తనయుడు గౌతమ్ ఘట్టమనేని, తాజాగా ముంబైలో జరిగిన క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ది ఒడిస్సీ’ వరల్డ్ ప్రీమియర్‌లో మెరిశారు.

Srinivas Rao
Published on: 12 July 2026 3:27 PM IST
Gautham Ghattamaneni
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స్టైలిష్ లుక్‌తో అదరగొట్టిన గౌతమ్ ఘట్టమనేని!

Gautham Ghattamaneni: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తనయుడు గౌతమ్ ఘట్టమనేని, తాజాగా ముంబైలో జరిగిన క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ది ఒడిస్సీ’ వరల్డ్ ప్రీమియర్‌లో మెరిశారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ సినీ వేడుకలో గౌతమ్ ఎంతో స్టైలిష్‌గా, ఆత్మవిశ్వాసంతో రెడ్ కార్పెట్‌పై నడిచిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

స్టైలిష్ అప్పియరెన్స్..

క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తన తాజా చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి భారత్‌కు రాగా, ఈ గ్రాండ్ ప్రీమియర్ కోసం దేశంలోని పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో మహేష్ బాబు కుమారుడు గౌతమ్ ఘట్టమనేని కనిపించడం అందరికీ ఆశ్చర్యంతో కూడిన సంతోషాన్ని కలిగించింది. ఎంతో క్లాసీగా, స్టైలిష్ లుక్‌లో గౌతమ్ కనిపిస్తుండటంతో నెటిజన్లు ఆయనపై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో చర్చ..

తండ్రి మహేష్ బాబులాగే గౌతమ్ కూడా కెమెరా ముందు చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉండటాన్ని గమనించిన ఫ్యాన్స్, "భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా స్టార్ మెటీరియల్" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ హై-ప్రొఫైల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్‌లో గౌతమ్ సందడి ఇప్పుడు నెట్టింట ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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