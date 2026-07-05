అనిల్ రావిపూడి కొత్త చిత్రం: కళ్యాణ్ రామ్ క్రేజీ ఫస్ట్ లుక్ అవుట్!
Kalyan Ram: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ‘పటాస్’ వంటి భారీ విజయంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు మరోసారి నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్తో జతకట్టారు.
Kalyan Ram: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ‘పటాస్’ వంటి భారీ విజయంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు మరోసారి నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్తో జతకట్టారు. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న ఈ తాజా చిత్రంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. విక్టరీ వెంకటేష్ కూడా తోడవడంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన చిత్రంగా నిలిచింది. కళ్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఈ అంచనాలను మరింత పెంచేసింది.
ఫస్ట్ లుక్లో కళ్యాణ్ రామ్ సందడి
నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన పోస్టర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పోస్టర్లో కళ్యాణ్ రామ్ ఎంతో ఉత్సాహంగా, డ్యాన్స్ చేస్తున్న భంగిమలో కనిపిస్తున్నారు. క్రీమ్ రంగు కుర్తా, సాంప్రదాయ ధోవతి, మెడలో పూల దండ , స్టైలిష్ కళ్లద్దాలతో ఆయన ఎంతో కళాత్మకంగా ఉన్నారు. అందంగా అలంకరించిన ప్రాంగణంలో, రంగురంగుల చీరలు ధరించిన మహిళలు, పూల రేకులు , వేడుక వాతావరణం ఈ పోస్టర్కు ఒక పండుగ కళను తెచ్చిపెట్టాయి. చూస్తుంటేనే సినిమా పూర్తి స్థాయి వినోదాత్మక కుటుంబ కథా చిత్రమని అర్థమవుతోంది.
భారీ తారాగణం … సాంకేతిక బృందం
ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండటం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ చూడటం కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. కథానాయికలుగా కీర్తి సురేష్ , కృతి శెట్టి నటిస్తుండగా, వారి పాత్రలు కథలో కీలకంగా ఉండబోతున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి తనదైన శైలిలో ఈ కథను రూపొందిస్తున్నారు. సాంకేతిక విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన అందించే బాణీలు సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చనున్నాయి.
సంక్రాంతి కానుకగా గ్రాండ్ రిలీజ్
ఈ భారీ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ పతాకంపై సాహు గారపాటి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ , జీ స్టూడియోస్ కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సినిమా చిత్రీకరణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి, ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ను 2027 సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల చేయడానికి చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి - వెంకటేష్ - కళ్యాణ్ రామ్ ఈ త్రయం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తారోనని సినీ వర్గాలు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నాయి.