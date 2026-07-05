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అనిల్ రావిపూడి కొత్త చిత్రం: కళ్యాణ్ రామ్ క్రేజీ ఫస్ట్ లుక్ అవుట్!

Kalyan Ram: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ‘పటాస్’ వంటి భారీ విజయంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు మరోసారి నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్‌తో జతకట్టారు.

Srinivas Rao
Published on: 5 July 2026 12:00 PM IST
Kalyan Ram
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అనిల్ రావిపూడి కొత్త చిత్రం: కళ్యాణ్ రామ్ క్రేజీ ఫస్ట్ లుక్ అవుట్!

Kalyan Ram: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ‘పటాస్’ వంటి భారీ విజయంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు మరోసారి నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్‌తో జతకట్టారు. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న ఈ తాజా చిత్రంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. విక్టరీ వెంకటేష్ కూడా తోడవడంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన చిత్రంగా నిలిచింది. కళ్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఈ అంచనాలను మరింత పెంచేసింది.

ఫస్ట్ లుక్‌లో కళ్యాణ్ రామ్ సందడి

నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన పోస్టర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పోస్టర్‌లో కళ్యాణ్ రామ్ ఎంతో ఉత్సాహంగా, డ్యాన్స్ చేస్తున్న భంగిమలో కనిపిస్తున్నారు. క్రీమ్ రంగు కుర్తా, సాంప్రదాయ ధోవతి, మెడలో పూల దండ , స్టైలిష్ కళ్లద్దాలతో ఆయన ఎంతో కళాత్మకంగా ఉన్నారు. అందంగా అలంకరించిన ప్రాంగణంలో, రంగురంగుల చీరలు ధరించిన మహిళలు, పూల రేకులు , వేడుక వాతావరణం ఈ పోస్టర్‌కు ఒక పండుగ కళను తెచ్చిపెట్టాయి. చూస్తుంటేనే సినిమా పూర్తి స్థాయి వినోదాత్మక కుటుంబ కథా చిత్రమని అర్థమవుతోంది.

భారీ తారాగణం … సాంకేతిక బృందం

ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండటం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ చూడటం కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. కథానాయికలుగా కీర్తి సురేష్ , కృతి శెట్టి నటిస్తుండగా, వారి పాత్రలు కథలో కీలకంగా ఉండబోతున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి తనదైన శైలిలో ఈ కథను రూపొందిస్తున్నారు. సాంకేతిక విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన అందించే బాణీలు సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చనున్నాయి.

సంక్రాంతి కానుకగా గ్రాండ్ రిలీజ్

ఈ భారీ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ పతాకంపై సాహు గారపాటి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ , జీ స్టూడియోస్ కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సినిమా చిత్రీకరణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి, ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ను 2027 సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల చేయడానికి చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి - వెంకటేష్ - కళ్యాణ్ రామ్ ఈ త్రయం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తారోనని సినీ వర్గాలు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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