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హృతిక్ నుంచి 400 కోట్లు కోరిందా? నిజానిజాలు బయటపెట్టిన ఫరా

నా సోదరి హృతిక్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. మేము పెరిగిన కుటుంబంలో భౌతిక సుఖాల కంటే సంబంధాలకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తాము

Srinivas Rao
Published on: 3 July 2026 6:46 PM IST
హృతిక్ నుంచి 400 కోట్లు కోరిందా? నిజానిజాలు బయటపెట్టిన ఫరా
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బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ , సుసానే ఖాన్ విడాకుల సమయం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఆ సమయంలో సుసానే ఖాన్ తన భర్త నుంచి ఏకంగా రూ. 400 కోట్ల భరణం కోరిందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా ఈ వార్తలపై సుసానే ఖాన్ సోదరి, ప్రముఖ జ్యువెలరీ డిజైనర్ ఫరా ఖాన్ అలీ స్పందిస్తూ, ఆ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించారు.

భరణం వార్తలపై ఫరా ఖాన్ క్లారిటీ

ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫరా ఖాన్ మాట్లాడుతూ, హృతిక్-సుసానే విడాకుల సమయంలో వచ్చిన రూ. 400 కోట్ల భరణం వార్తలు పూర్తి అవాస్తవమని స్పష్టం చేశారు. "నా సోదరి హృతిక్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. మేము పెరిగిన కుటుంబంలో భౌతిక సుఖాల కంటే సంబంధాలకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తాము. సుసానే ఏదీ డిమాండ్ చేయలేదు, ఎవరి దగ్గరా డబ్బు తీసుకోలేదు" అని ఆమె వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో సుసానే గురించి ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు తనకు చాలా బాధ కలుగుతుందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

సహనంతో వ్యవహరించిన సుసానే

విడాకుల సమయంలో ప్రజలు, మీడియా ఎన్నో రకాలుగా విమర్శలు చేసినప్పటికీ, సుసానే చాలా హుందాగా వ్యవహరించారని ఫరా పేర్కొన్నారు. "సుసానే ఒక గౌరవప్రదమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. ఆమె గోల్డ్ డిగర్ కాదు. విడాకుల తర్వాత కూడా హృతిక్ రోషన్ , ఆయన తల్లిదండ్రులతో సుసానే ఎంతో మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తోంది. అంటే, వారి మధ్య ఎటువంటి ఆర్థిక వివాదాలు లేవని అర్థం చేసుకోవాలి" అని ఫరా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రజలు ఏమనుకున్నా సరే, తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని సుసానే భావించేవారని ఆమె గుర్తు చేశారు.

స్నేహితులుగా కొనసాగుతున్న జంట

హృతిక్ రోషన్, సుసానే ఖాన్ చిన్ననాటి స్నేహితులు. 2000 సంవత్సరంలో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంటకు ఇద్దరు కుమారులు. 2014లో విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ, పిల్లల బాధ్యత విషయంలో, అలాగే ఒకరిపై ఒకరు గౌరవంతో వారు ఇప్పటికీ స్నేహపూర్వకంగా ఉంటున్నారు. విడాకుల సమయంలో మీడియాలో వచ్చిన రూ. 400 కోట్ల భరణం వంటి పుకార్లను సుసానే ఎప్పుడూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదని, ఆమె తన ప్రైవసీని కాపాడుకుంటూనే, తన సొంత వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకున్నారని ఫరా ఖాన్ అలీ వివరించారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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