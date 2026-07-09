దుల్కర్, పూజా హెగ్డేల సినిమా టైటిల్ అప్డేట్ వచ్చేసింది!
Dulquer Salmaan: సినిమా ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'DQ41' గురించి మేకర్స్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
Dulquer Salmaan: సినిమా ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'DQ41' గురించి మేకర్స్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. తొలిసారి దర్శకుడు రవి నెలకుడుటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా టైటిల్ , ఫస్ట్ లుక్ రేపు ఉదయం 10:08 గంటలకు విడుదల కానుంది. ప్రేమకథతో కూడిన ఒక మిస్టరీ డ్రామాగా ఈ సినిమా రాబోతోంది.
రేపే అసలు సిసలు వేట.. టైటిల్ అప్డేట్ వచ్చేసింది!
దుల్కర్ సల్మాన్ సినిమాలకు తెలుగులో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆయన నటిస్తున్న 41వ సినిమా (DQ41)పై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు రవి నెలకుడుటి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తోంది. షూటింగ్ దశలోనే ఎంతో పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా అప్డేట్ కోసం అభిమానులు చాలా రోజులుగా కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు రేపు ఉదయం 10:08 గంటలకు ఆ నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. సినిమా టైటిల్ తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఎమోషన్స్ … మిస్టరీ కలగలిసిన కథ
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 'ప్రేమ మళ్లీ మాట్లాడుతుంది' (#LoveWillSpeakAgain) అనే హ్యాష్ట్యాగ్ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ హ్యాష్ట్యాగ్ చూస్తుంటే, ఇది కేవలం ఒక మామూలు ప్రేమకథ మాత్రమే కాదని, అందులో లోతైన మిస్టరీ అంశాలు కూడా ఉన్నాయని అర్థమవుతోంది. రవి నెలకుడుటి ఒక కొత్త తరహా కథాంశంతో, ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారని సమాచారం. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కూడా చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ప్రేక్షకులలో క్యూరియాసిటీని పెంచేలా ఉంది.
భారీ తారాగణంతో భారీ అంచనాలు
ఈ సినిమాలో దుల్కర్, పూజా హెగ్డేలతో పాటు సీనియర్ నటీనటులు రమ్యకృష్ణ, జగపతి బాబు, రావు రమేష్, సచిన్ ఖేడేకర్ వంటి వారు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు దీక్షిత్ శెట్టి కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎల్.వి. సినిమాస్ బ్యానర్పై ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించే సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణంగా నిలుస్తుందని యూనిట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే వీరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తుండటంతో, ఈ సినిమా కోసం సినీ వర్గాలు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నాయి. రేపు ఉదయం రిలీజ్ కాబోయే ఫస్ట్ లుక్ ఈ సినిమాపై అంచనాలను ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తుందో చూడాలి.