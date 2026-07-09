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దుల్కర్, పూజా హెగ్డేల సినిమా టైటిల్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది!

Dulquer Salmaan: సినిమా ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'DQ41' గురించి మేకర్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

Srinivas Rao
Published on: 9 July 2026 3:07 PM IST
Dulquer Salmaan
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దుల్కర్, పూజా హెగ్డేల సినిమా టైటిల్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది!

Dulquer Salmaan: సినిమా ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'DQ41' గురించి మేకర్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. తొలిసారి దర్శకుడు రవి నెలకుడుటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా టైటిల్ , ఫస్ట్ లుక్ రేపు ఉదయం 10:08 గంటలకు విడుదల కానుంది. ప్రేమకథతో కూడిన ఒక మిస్టరీ డ్రామాగా ఈ సినిమా రాబోతోంది.

రేపే అసలు సిసలు వేట.. టైటిల్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది!

దుల్కర్ సల్మాన్ సినిమాలకు తెలుగులో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆయన నటిస్తున్న 41వ సినిమా (DQ41)పై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు రవి నెలకుడుటి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తోంది. షూటింగ్ దశలోనే ఎంతో పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా అప్‌డేట్ కోసం అభిమానులు చాలా రోజులుగా కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు రేపు ఉదయం 10:08 గంటలకు ఆ నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. సినిమా టైటిల్ తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఎమోషన్స్ … మిస్టరీ కలగలిసిన కథ

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 'ప్రేమ మళ్లీ మాట్లాడుతుంది' (#LoveWillSpeakAgain) అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ హ్యాష్‌ట్యాగ్ చూస్తుంటే, ఇది కేవలం ఒక మామూలు ప్రేమకథ మాత్రమే కాదని, అందులో లోతైన మిస్టరీ అంశాలు కూడా ఉన్నాయని అర్థమవుతోంది. రవి నెలకుడుటి ఒక కొత్త తరహా కథాంశంతో, ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారని సమాచారం. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కూడా చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ప్రేక్షకులలో క్యూరియాసిటీని పెంచేలా ఉంది.

భారీ తారాగణంతో భారీ అంచనాలు

ఈ సినిమాలో దుల్కర్, పూజా హెగ్డేలతో పాటు సీనియర్ నటీనటులు రమ్యకృష్ణ, జగపతి బాబు, రావు రమేష్, సచిన్ ఖేడేకర్ వంటి వారు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు దీక్షిత్ శెట్టి కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎల్.వి. సినిమాస్ బ్యానర్‌పై ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించే సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణంగా నిలుస్తుందని యూనిట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే వీరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తుండటంతో, ఈ సినిమా కోసం సినీ వర్గాలు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నాయి. రేపు ఉదయం రిలీజ్ కాబోయే ఫస్ట్ లుక్ ఈ సినిమాపై అంచనాలను ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తుందో చూడాలి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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