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CSR: ఎన్టీఆర్‌ కంటే ముందు శ్రీకృష్ణుడిగా, శ్రీవేంకటేశ్వరుడిగా మెప్పించిన నటుడు ఎవరో తెలుసా?

శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీవేంకటేశ్వరుడు అంటే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది ఎన్టీఆర్‌. కానీ, అంతకు ముందే శకుని పాత్ర ద్వారా మెప్పించిన సీఎస్‌ఆర్‌ ఈ రెండు పాత్రల్లోనూ అదరగొట్టాడు.

Balachander
Published on: 17 July 2026 12:43 PM IST
CSR: ఎన్టీఆర్‌ కంటే ముందు శ్రీకృష్ణుడిగా, శ్రీవేంకటేశ్వరుడిగా మెప్పించిన నటుడు ఎవరో తెలుసా?
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CSR: ఎన్టీఆర్ కంటే ముందే వెండితెరపై తిరుపతి వెంకన్నగా, శ్రీకృష్ణుడిగా మెప్పించిన ఆ మహానటుడు ఎవరో తెలుసా ? తెలుగు వెండితెరపై దైవత్వానికి నిలువెత్తు రూపం అనగానే మనకు నందమూరి తారకరామారావు గుర్తొస్తారు. కానీ, ఎన్టీఆర్ కృష్ణుడి పాత్ర, వేంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర వేయడానికి కంటే ముందే.. తన అద్భుతమైన వాచికంతో, ఆహార్యంతో ఆ పాత్రలకు ప్రాణం పోసి తెలుగు ప్రేక్షకులను భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తిన ఒక మహానటుడు ఉన్నారు. ఆయనే చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు, సంక్షిప్తంగా ఆయన్ను 'సి.ఎస్.ఆర్'. 'మాయాబజార్'లో ఆయన వేసిన శకుని పాత్ర ఎంతటి క్లాసికో మనకు తెలుసు. అయితే, విలన్‌గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా మనకు పరిచయమున్న సి.ఎస్.ఆర్. ఒకప్పుడు టాలీవుడ్‌లో తిరుగులేని స్టార్ హీరో అన్న నిజం నేటి తరానికి పెద్దగా తెలియదు. ఎన్టీఆర్‌ సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టక ముందు నాటికే ఆయనో పెద్ద హీరో. 1939లో వచ్చిన 'బాలాజీ' చిత్రంలో తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామిగా నటించి, తెలుగు తెరపై తొలి వేంకటేశ్వరుడిగా రికార్డు సృష్టించింది ఆయనే! హీరోగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆపై కాలగమనంలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా మారి, చివరి రోజుల్లో పేదరికంతో పోరాడిన ఈ మహానటుడి జీవిత ప్రయాణాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే నారదుడు... తొలి కృష్ణుడు

1907 జూలై 11న నరసరావుపేటలో జన్మించిన సి.ఎస్.ఆర్. గారికి చిన్నతనం నుంచే నాటకాలపై విపరీతమైన మక్కువ ఉండేది. తండ్రి ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడంతో చదువు ఆపేసినా, రంగుల ప్రపంచం ఆయన్ను వదల్లేదు. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే నారద, శ్రీకృష్ణ పాత్రలు వేసి ఆనాటి నాటక దిగ్గజాలను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ తర్వాత 1936లో 'ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో శ్రీకృష్ణుడిగా సినీ ప్రవేశం చేశారు. 'భీష్మ' చిత్రంలో ఆయన కృష్ణుడిగా పద్యాలు పాడుతుంటే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు సీట్లలోంచి లేచి నిలబడేవారట. ఆ తర్వాత 'బాలాజీ' చిత్రంతో పాటు చూడామణి, తల్లి ప్రేమ వంటి ఎన్నో చిత్రాల్లో హీరోగా ఓ వెలుగు వెలిగారు.

మహారాజు నుండి కన్యాశుల్కం రామప్ప పంతులు వరకు..

ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ వంటి యువ హీరోల రాకతో సినీ సమీకరణాలు మారాయి. సి.ఎస్.ఆర్. ఏమాత్రం అహంకారం ప్రదర్శించకుండా హీరో పాత్రల నుండి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా మారిపోయారు. 'పాతాళభైరవి'లో మహారాజుగా, 'కన్యాశుల్కం'లో రామప్ప పంతులుగా, 'అప్పుచేసి పప్పుకూడు'లో రావుబహదూర్ రామదాసుగా ఆయన చూపిన నటన అద్వితీయం. మలయాళ చిత్రంలో ఆయన వేసిన కుచేలుడి పాత్రకు కేరళ ప్రభుత్వం నుండి ఉత్తమ నటుడి అవార్డు లభించింది.

సూర్యకాంతమ్మ మెచ్చిన ఉదార స్వభావం

సి.ఎస్.ఆర్. కేవలం గొప్ప నటుడే కాదు, అంతకు మించిన మహోన్నతమైన మనసున్న మనిషి. షూటింగ్ సెట్స్‌కు తన ఇంటి నుండి పచ్చళ్లు, పొడులు తెచ్చి తోటి నటీనటులకు స్వయంగా వడ్డించేవారు. ఆయన దాతృత్వాన్ని చూసి స్వయంగా సూర్యకాంతమ్మ కూడా స్ఫూర్తి పొందారు. తన జీవితకాలంలో దాదాపు 175 చిత్రాలలో నటించిన ఈ ధృవతార, చివరి రోజుల్లో అవకాశాలు తగ్గి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా.. ప్రతిరోజూ పాండీ బజార్‌లోని పేదలకు 10 దానం చేయడం మానలేదు. 1963 అక్టోబర్ 8న సీఎస్‌ఆర్‌ కన్నుమూసినా, ఆయన వదిలివెళ్లిన శకుని, రామప్ప పంతులు పాత్రలు తెలుగు సినీ చరిత్ర ఉన్నంతవరకు అమరంగానే నిలిచివుంటాయి. కన్యాశుల్కంలో ఆయన మాట్లాడిన నన్నే లొట్టిపిట్ట అంటాడా... అంటూ ఆయన పలికిన మాటలు, అభినయం ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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