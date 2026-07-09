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పెళ్లి పీటలెక్కిన 'కలర్స్' స్వాతి..

'అష్టాచమ్మా' ముద్దుగుమ్మ 'మంత్ ఆఫ్ మధు' సినిమా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ నాగోతిని పెళ్లి చేసుకున్నారు

Srinivas Rao
Published on: 9 July 2026 9:31 AM IST
పెళ్లి పీటలెక్కిన కలర్స్ స్వాతి..
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'కలర్స్' స్వాతి రెడ్డి జీవితంలో కొత్త సందడి మొదలైంది. తన క్యూట్ మాటలతో కుర్రకారు గుండెల్లో నిలిచిపోయిన 'అష్టాచమ్మా' ముద్దుగుమ్మ 'మంత్ ఆఫ్ మధు' సినిమా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ నాగోతిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్న విషయాన్ని స్వాతి తన సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలతో సహా స్వయంగా పంచుకున్నారు.

వీరిద్దరి పరిచయం 'మంత్ ఆఫ్ మధు' షూటింగ్ టైమ్‌లో మొదలైంది. ఈ సినిమాలో స్వాతి నటనకు మంచి పేరు వచ్చింది. అప్పటి నుండి వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఇప్పుడు పెళ్లి వరకు దారితీసింది. ఆ సినిమా తర్వాత స్వాతి ప్రస్తుతానికి సినిమాలకి కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత జీవితంపై దృష్టి పెట్టారు.

స్వాతి గతంలో వికాస్ వాసు అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల వారిద్దరూ విడిపోయారు. అప్పట్లో విడాకుల గురించి చాలా వార్తలు వచ్చినా, స్వాతి మాత్రం ఎప్పుడూ దీని గురించి బయట చర్చించలేదు. ఏది ఏమైనా, గతాన్ని వదిలేసి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ నాగోతితో ఆమె కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టడం పట్ల అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరు ఇద్దరూ కలిసి సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుందాం.



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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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