పెళ్లి పీటలెక్కిన 'కలర్స్' స్వాతి..
'అష్టాచమ్మా' ముద్దుగుమ్మ 'మంత్ ఆఫ్ మధు' సినిమా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ నాగోతిని పెళ్లి చేసుకున్నారు
'కలర్స్' స్వాతి రెడ్డి జీవితంలో కొత్త సందడి మొదలైంది. తన క్యూట్ మాటలతో కుర్రకారు గుండెల్లో నిలిచిపోయిన 'అష్టాచమ్మా' ముద్దుగుమ్మ 'మంత్ ఆఫ్ మధు' సినిమా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ నాగోతిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్న విషయాన్ని స్వాతి తన సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలతో సహా స్వయంగా పంచుకున్నారు.
వీరిద్దరి పరిచయం 'మంత్ ఆఫ్ మధు' షూటింగ్ టైమ్లో మొదలైంది. ఈ సినిమాలో స్వాతి నటనకు మంచి పేరు వచ్చింది. అప్పటి నుండి వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఇప్పుడు పెళ్లి వరకు దారితీసింది. ఆ సినిమా తర్వాత స్వాతి ప్రస్తుతానికి సినిమాలకి కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత జీవితంపై దృష్టి పెట్టారు.
స్వాతి గతంలో వికాస్ వాసు అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల వారిద్దరూ విడిపోయారు. అప్పట్లో విడాకుల గురించి చాలా వార్తలు వచ్చినా, స్వాతి మాత్రం ఎప్పుడూ దీని గురించి బయట చర్చించలేదు. ఏది ఏమైనా, గతాన్ని వదిలేసి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ నాగోతితో ఆమె కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టడం పట్ల అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరు ఇద్దరూ కలిసి సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుందాం.