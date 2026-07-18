భారత్లో భారీ ఓపెనింగ్స్తో దూసుకుపోతున్న 'ది ఒడిస్సీ'!
The Odyssey: ప్రముఖ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది ఒడిస్సీ', భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది.
The Odyssey: ప్రముఖ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది ఒడిస్సీ', భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. నోలన్ చిత్రాలకు మన దేశంలో ఉన్న భారీ క్రేజ్, ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చింది. మొదటి రోజునే రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను సాధించి, నోలన్ మునుపటి చిత్రాల రికార్డులను కూడా అధిగమించింది.
భారీ వసూళ్లతో అదరగొట్టిన నోలన్ మార్క్
సాక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20.76 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ , 17.40 కోట్ల రూపాయల నెట్ కలెక్షన్లను సాధించింది. దాదాపు 8,413 షోలతో థియేటర్ల వద్ద ఈ చిత్రం సందడి చేసింది. పూర్తిగా ఐమాక్స్ (IMAX) కెమెరాలతో చిత్రీకరించిన తొలి ఫీచర్ ఫిలిం కావడంతో, ప్రేక్షకులలో ఈ సినిమాపై విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది. మొదటి రోజున ఈ సినిమా సుమారు 48.7 శాతం ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసుకుంది. ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం , తెలుగు భాషల్లో విడుదలైనప్పటికీ, ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ అత్యధికంగా 13.75 కోట్ల రూపాయల నెట్ వసూళ్లను సాధించడం విశేషం.
రికార్డుల వేటలో 'ది ఒడిస్సీ'
నోలన్ గత చిత్రం 'ఓపెన్హైమర్' (2023) మొదటి రోజున సుమారు 13.50 కోట్ల రూపాయల నెట్ వసూళ్లను సాధించగా, 'ది ఒడిస్సీ' ఆ రికార్డును దాటేసింది. అయితే, 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' (18 కోట్లు) , 'డెడ్పూల్ & వోల్వరైన్' (21 కోట్లు) వంటి చిత్రాల మొదటి రోజు వసూళ్లను మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. అయినప్పటికీ, మొదటి రోజు వచ్చిన స్పందన చూస్తుంటే, రాబోయే రెండు రోజుల్లో వసూళ్లు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
తారాగణం … కథాంశం
గ్రీకు రాజు ఒడిస్సీ ట్రోజన్ యుద్ధం తర్వాత తన భార్య పెనెలోపీ (ఆన్ హాత్వే) , కుమారుడు టెలిమాకస్ (టామ్ హాలండ్) వద్దకు చేరుకోవడానికి చేసే 10 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణమే ఈ చిత్రం. మ్యాట్ డామన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, రాబర్ట్ ప్యాటిన్సన్, జెండయా, లూపిటా నియోంగ్'ఓ, చార్లీజ్ థెరాన్ వంటి హాలీవుడ్ స్టార్స్ భారీ తారాగణంతో ఈ చిత్రం రూపొందింది.
నోలన్ , ఆయన భార్య ఎమ్మా థామస్ సిన్కోపీ బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీ, ఎంగేజింగ్ స్క్రీన్ ప్లేతో 'ది ఒడిస్సీ' ప్రేక్షకులకు ఒక విజువల్ వండర్గా నిలవనుంది. యుద్ధం యొక్క నిరర్థకతను ప్రశ్నించే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.