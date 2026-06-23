సమంతకు చీర కానుకగా ఇచ్చిన మెగాస్టార్!
Samantha: వెండితెరపై తన అద్భుత నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న నటి సమంత, తన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో వచ్చిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో మరో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు.
Samantha: వెండితెరపై తన అద్భుత నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న నటి సమంత, తన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో వచ్చిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో మరో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ విజయాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు తమ నివాసానికి ఆహ్వానించి, అత్యంత ఆత్మీయంగా సత్కరించడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో , సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ అరుదైన సన్నివేశం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
మెగాస్టార్ ఇంట్లో సమంత సందడి
'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతున్న వేళ, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సమంతను , ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరును స్వయంగా తన ఇంటికి పిలిపించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు సమంత దంపతులకు నూతన వస్త్రాలను , ఒక శంఖాన్ని కానుకగా ఇచ్చి, వారిని ఆశీర్వదించారు. చిరంజీవి గారు , సురేఖ గారు చూపిన ఈ ఆదరణ పట్ల సమంత ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ కలయికకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, తన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు. "మీరు చూపించిన మద్దతు, ప్రశంసలకు మా చిత్రబృందం ఎంతో రుణపడి ఉంది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యాలు 'మెగా బంగారం మూమెంట్' పేరుతో అంతర్జాలంలో వైరల్గా మారాయి.
ఆసక్తికర చర్చలు.. పెరిగిన అంచనాలు
సమంత గర్భవతి అని వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో, చిరంజీవి దంపతులు ఆమెకు సారె పెట్టడం ఇప్పుడు చర్చకు దారితీసింది. ఆ శుభకార్యానికి ముందే మెగాస్టార్ దంపతులు సమంతను ఆశీర్వదించారని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఒక అగ్రనటుడు చిన్న నిర్మాణ సంస్థపై వచ్చిన చిత్రాన్ని ఇంతలా ప్రోత్సహించడం, పరిశ్రమలో ఒక మంచి సంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేస్తోంది.
కలెక్షన్ల సునామీ
'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే రూ. 43 కోట్ల మేర వసూళ్లను సాధించి సంచలనం సృష్టిస్తోంది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సమంతను పవర్ఫుల్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో చూసిన ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ విజయం సమంత కెరీర్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది. సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతుండగా, అగ్రనటుల నుండి వస్తున్న ప్రశంసలు చిత్రయూనిట్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఈ చిత్రం వసూళ్ల పరంగా మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయమని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సినిమా విజయం, సమంత ఒక నిర్మాతగా కూడా తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి దోహదపడింది.
మెగాస్టార్ ఆశీస్సులు , ప్రేక్షకుల ఆదరణతో 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం టాలీవుడ్లో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. సమంత ప్రయాణం మరిన్ని విజయాలను అందుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.