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బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌కు జైలు శిక్ష

నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా, తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడంలో పదేపదే విఫలం కావడం వల్లే కోర్టు ఆయనకు జైలు శిక్షను ఖరారు చేసింది.

Srinivas Rao
Published on: 10 July 2026 10:10 PM IST
బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌కు జైలు శిక్ష
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ప్రముఖ బాలీవుడ్ కమెడియన్ రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌పై దాఖలైన చెక్ బౌన్స్ కేసులో తాజాగా కోర్టు తీర్పు వెలువడింది. ఈ వివాదం చాలా కాలంగా నడుస్తున్న ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించింది. ఈ కేసులో ఆయనకు పలుమార్లు అవకాశాలు కల్పించినప్పటికీ, బాకీ ఉన్న మొత్తాన్ని చెల్లించడంలో రాజ్‌పాల్ యాదవ్ విఫలమయ్యారని కోర్టు గుర్తించింది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా, తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడంలో పదేపదే విఫలం కావడం వల్లే కోర్టు ఆయనకు మూడు నెలల జైలు శిక్షను ఖరారు చేసింది.

అభిమానుల్లో ఆశ్చర్యం

రాజ్‌పాల్ యాదవ్ బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో గుర్తింపు పొందిన నటుడు. ఆయన హాస్యభరితమైన నటనతో లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అయితే, ఊహించని విధంగా ఆయన జైలు శిక్షకు గురికావడం బాలీవుడ్ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటుడు ఇలాంటి చట్టపరమైన ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకోవడం పట్ల అభిమానులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పారదర్శకత లేకపోవడం , న్యాయస్థానం ఇచ్చిన సూచనలను పాటించకపోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి ఎదురైందని చట్ట నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నటుడిగా ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిన రాజ్‌పాల్ యాదవ్, ఇప్పుడు ఇలాంటి వివాదాలతో తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ శిక్ష అమలుకు సంబంధించి మరింత సమాచారం త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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