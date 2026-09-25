Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఊహించని పరిణామాలు.. అగ్ని పరీక్ష నుంచి నేరుగా ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు! ఎవరంటే?
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌస్లో పద్దెనిమిదో రోజు ఎపిసోడ్లో ఊహించని పరిణామాలు అలాగే సంచలన ట్విస్టులు చోటుచేసుకున్నాయి.
Bigg Boss Telugu 10: తెలుగు టెలివిజన్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 ఎంతో రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఈ షోలో ప్రతి రోజు జరిగే పరిణామాలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరిస్తున్నాయి. తాజాగా ప్రసారమైన పద్దెనిమిదో రోజు ఎపిసోడ్ అత్యంత ఆసక్తికరంగా సాగింది. కెప్టెన్సీ కంటెండర్ టాస్క్తో ప్రారంభమైన ఈ ఎపిసోడ్ ఆ తర్వాత టెంప్టేషన్ అలాగే టెన్షన్ రౌండ్తో పూర్తిగా మారిపోయింది. హౌస్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్ల ఆట తీరుపై బయటి నుంచి వచ్చిన కొన్ని కామెంట్లు సభ్యుల మధ్య తీవ్రమైన చర్చలకు దారితీశాయి.
ఎపిసోడ్ ప్రారంభంలో కెప్టెన్సీ కంటెండర్లను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా బిగ్ బాస్ ప్రత్యేకంగా బజర్ టాస్క్ నిర్వహించారు. నరేష్ అలాగే వంశీ ఇద్దరూ బజర్ కోసం పోటీ పడగా ముందుగా ఎవరు టచ్ చేశారనే విషయంలో త్రిగుణ్కు తీవ్రమైన సందిగ్ధత ఎదురైంది. మొదట నరేష్ ముందుగా బజర్ అందుకున్నాడని తెలిపిన త్రిగుణ్, ఆ తర్వాత తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని వంశీ పేరు ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం హౌస్లో వాదనలకు కారణమైంది. ఆ తర్వాత లివింగ్ ఏరియాలోని స్క్రీన్పై ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్కు సంబంధించిన విమర్శనాత్మక కామెంట్లు కనిపించడం మొదలైంది.
ఝాన్సీ, షాలినీ, రామ్ ప్రసాద్ అలాగే సుధీర్ ఆట తీరును ఉద్దేశించి వచ్చిన ఆ కామెంట్లు సభ్యులను తీవ్రంగా కుదిపేసాయి. షాలినీపై వచ్చిన కామెంట్లు మరింత ఘాటుగా ఉండటంతో హౌస్లో వాతావరణం వేడెక్కింది. అంతలోనే బిగ్ బాస్ అసలు ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. అపూర్వ, మిథిలేష్ అలాగే నవ రసాల రామకృష్ణలను నేరుగా ఇంటి గేటు వద్దకు తీసుకొచ్చారు. అగ్ని పరీక్ష నుంచి వచ్చిన ఈ ముగ్గురిని చూసి హౌస్ సభ్యులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
ఇంటెన్సివ్ గేమ్లో భాగంగా హౌస్లోకి రావడానికి తాము ఎందుకు అర్హులమో ఆ ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు తమ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా వెల్లడించారు. గ్రూప్ రాజకీయాలు నడిపే వారి ఆటకట్టిస్తామని మిథిలేష్ హెచ్చరించగా, పర్సనాలిటీ కోల్పోతున్నవారి నిజస్వరాలు బయటపెడతానని అపూర్వ తేల్చిచెప్పారు. నవ రసాల రామకృష్ణ తనదైన శైలిలో అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తానని తెలిపారు. ఈ ముగ్గురి రాకతో హౌస్లో సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయని స్పష్టమవుతోంది. రాబోయే ఎపిసోడ్లలో ఈ పరిణామాలు ఎలాంటి వివాదాలకు దారితీస్తాయనేది వేచి చూడాలి.