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Home సినిమాBigg Boss 10: కంటెస్టెంట్లకు షాకిచ్చిన బిగ్ బాస్.. ఆడియెన్స్ కామెంట్లు చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న హౌస్‌మేట్స్

Bigg Boss 10: కంటెస్టెంట్లకు షాకిచ్చిన బిగ్ బాస్.. ఆడియెన్స్ కామెంట్లు చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న హౌస్‌మేట్స్

Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. గురువారం నాటి ఎపిసోడ్‌లో హౌస్‌మేట్స్‌కు బిగ్ బాస్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చాడు.

CR Reddy
Published on: 25 Sept 2026 5:52 AM IST
Bigg Boss 10
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Bigg Boss 10

Short News

Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. గురువారం నాటి ఎపిసోడ్‌లో హౌస్‌మేట్స్‌కు బిగ్ బాస్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చాడు. ఇంట్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్ల ఆట తీరుపై ఆడియెన్స్ ఏమనుకుంటున్నారనే విషయాలను స్క్రీన్ మీద చూపించారు. ఝాన్సీ సింపతీ కోసం ఆడుతోందని, త్రిగుణ్ మానిప్యులేట్ చేస్తున్నాడని, సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాడని ఇలా ప్రతి ఒక్కరి గురించి నెగెటివ్,పాజిటివ్ కామెంట్లు కనిపించాయి. వీటిని చూసి కంటెస్టెంట్లు తీవ్రంగా కలత చెందారు. తమ గురించి బయట ఇలా అనుకుంటున్నారా అని ఆలోచనలో పడ్డారు.

అపూర్వ, మిథిలేష్, రామకృష్ణల సర్ ప్రైజ్ ఎంట్రీ

కంటెస్టెంట్లు ఈ టెన్షన్‌లో ఉండగానే, ఇంటి బయట గేట్ వద్ద అపూర్వ, మిథిలేష్, రామకృష్ణ ప్రత్యక్షమయ్యారు. అంతకుముందు హౌస్‌మేట్స్ గురించి రాసిన కామెంట్లు రాసింది వీళ్లే కావడం విశేషం. మిథిలేష్ తాను హౌస్‌లోని గ్రూపులు, పప్పెట్లను బయటకు లాగుతానని ధైర్యంగా చెప్పగా, అపూర్వ తాను బట్టర్‌ఫ్లైలా మారి అందరినీ ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తానని తెలిపింది. రామకృష్ణ మాత్రం తాను చాలా జెన్యూన్‌గా ఉంటూ ఎంటర్‌టైన్ చేస్తానని సింపుల్‌గా చెప్పాడు. అయితే వీరు ఇంట్లోకి రావాలంటే కంటెస్టెంట్ల మెజార్టీ ఓట్లు ఉండాలని బిగ్ బాస్ మెలిక పెట్టాడు.

త్రిగుణ్‌కి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్లు ఇచ్చిన మిథిలేష్

హౌస్‌లోకి రాగానే మిథిలేష్ అందరి ఆటను నిలదీయడం మొదలుపెట్టాడు. రామ్‌ప్రసాద్ గేమ్‌ను తప్పుబడుతూ కన్నింగ్ అని అనడంతో వారి మధ్య పెద్ద వాదన నడిచింది. ఇక త్రిగుణ్ కూడా కల్పించుకోగా, మిథిలేష్ ఆయనకు గట్టిగా కౌంటర్లు ఇచ్చాడు. రోహిత్‌ని ఉద్దేశించి త్రిగుణ్ మాట్లాడిన మాటలను, ముఖేష్‌ని ట్రిగ్గర్ చేసిన తీరును మిథిలేష్ తప్పుబట్టాడు. తెలుగు సామెతలంటూ త్రిగుణ్ కవర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయగా, మిథిలేష్ తన మాటలతో త్రిగుణ్‌కు నోట మాట రాకుండా చేశాడు. దీంతో హౌస్‌లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది.

సీక్రెట్ ఓటింగ్, హౌస్‌మేట్స్ రియాక్షన్

ఈ ముగ్గురిలో ఎవరు ఇంట్లోకి రావాలనే దానిపై బిగ్ బాస్ సీక్రెట్ ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించాడు. ముఖేష్ మాత్రం మిథిలేష్ వస్తే ఇక్కడ సెట్ కాడని, జిమ్ ట్రైనర్‌లా బయటే ఉండాలని కామెంట్ చేశాడు. అయితే రోహిత్ మాత్రం ముఖేష్ మాటలను తప్పుబట్టాడు. అందరూ రామకృష్ణ అయితేనే జెన్యూన్‌గా ఉంటాడని భావించారు. ఈ విధంగా గొడవలు, వాదనలు, ఎమోషన్లతో గురువారం నాటి ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరించింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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