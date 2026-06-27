Old Movie: పాత సినిమాలంటే ఇష్టమా... అయితే ఈ సినిమా చూసేయండి
అలనాటి పాత సినిమాలంటే అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది. ఇక భక్తితో కూడిన సినిమాలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా చూస్తారు. అలాంటి సినిమాల్లో ఒకటి భక్త హేమారెడ్డి మల్లమ్మ. ఈ వీకెండ్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసేందుకు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
Old Movie: మీకు పాత బ్లాక్బస్టర్ భక్తిరస చిత్రాలు చూడటం ఇష్టమైతే, ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్లో లభ్యమవుతున్న ‘భక్త హేమారెడ్డి మల్లమ్మ’ సినిమాను చూసేయండి. ఈ సినిమా కథాంశం మొత్తం శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి దివ్య క్షేత్రంతోనూ, తెలుగువారి గుండెల్లో నిలిచిన ఒక అపూర్వ మహిళా భక్తురాలి జీవిత చరిత్రతోనూ ముడిపడి ఉంది. శివునిపై నిష్కల్మషమైన భక్తితో సంసార సాగరంలోని కష్టాలను ఎదుర్కొని, చివరికి పార్వతీపరమేశ్వరుల చేతనే ‘శక్తి కంటే భక్తే గొప్పది’ అని నిరూపించిన మహోన్నత చారిత్రాత్మక గాథ ఇది.
శక్తి vs భక్తి.. కైలాసంలో మొదలైన పందెం!
నాగలాపురం గ్రామంలో లింగారెడ్డి కుమార్తెగా జన్మించిన మల్లమ్మ చిన్నతనం నుండే పరమశివుడిని ఆరాధించేది. ఆమె నిష్కల్మష భక్తికి మెచ్చిన బోళాశంకరుడు భూలోకానికి రావడం చూసి, నారదుడి ప్రేరణతో పార్వతీదేవి శివుడిని కట్టడి చేస్తుంది. "నా శక్తి కంటే నీ భక్తురాలి భక్తి ఎక్కువనా?" అని పార్వతి ప్రశ్నించినప్పుడు, భగవంతుడు లీలగా భక్తి గొప్పదనాన్ని నిరూపించడానికి ఒక పందెం కాస్తాడు. ఆ తర్వాత మల్లమ్మకు వివాహమై అత్తవారింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. తోడికోడలు చండి, అత్త దుర్గల క్రూరమైన వేధింపులను మల్లమ్మ ఓపికతో భరిస్తుంది. ఆమె పాతివ్రత్యాన్ని, భక్తిని శంకించి, పశువుల పాకకు పరిమితం చేసినా... ఆఖరికి రుబ్బురోలునే శివలింగంగా భావించి పూజించింది. ఆమెను శారీరకంగా లొంగదీసుకోవాలని చూసిన తిరుగుబోతు రంగడి నుండి, దొంగతనం నిందల నుండి శివుడే ఆమెను కాపాడుతాడు.
ఒక బలాత్కార ప్రయత్నం.. ప్రకృతిని కదిలించిన భర్త ప్రాణభిక్ష
కథలో అసలైన ఉత్కంఠభరితమైన ఘట్టం... అడవిలో రంగడు మల్లమ్మ భర్త వెంగళరెడ్డిని చంపబోయినప్పుడు వస్తుంది. తన భర్త ప్రాణాలను కాపాడమని మల్లమ్మ గొంతెత్తి ఏడ్చినప్పుడు, ఆమె భక్తికి ప్రకృతి స్తంభించిపోతుంది. పరమశివుని ఆత్మజ్యోతి వచ్చి మల్లమ్మలో ఐక్యమవడంతో శివుడు కైలాసంలో స్థాణువుగా మారిపోతాడు. అప్పుడు పార్వతీదేవి తన భర్తను తిరిగి ఇమ్మని మల్లమ్మను వేడుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనితో శక్తి కంటే భక్తే మిన్న అని లోకానికి చాటిచెప్పినట్లయింది. మల్లమ్మ భక్తికి మెచ్చిన ఈశ్వరుడు... నేటికీ శ్రీశైలం దేవాలయ ప్రాంగణంలో మల్లమ్మ కన్నీటి బిందువుల నుండి ఉద్భవించిన ‘మల్లమ్మ కన్నీరు’ అనే జలధార సాక్షిగా, ఆమె విగ్రహానికి అక్కడ శాశ్వత స్థానాన్ని కల్పించాడు.
‘మా తెలుగు తల్లి’ పాట వెనుక ఉన్న ముగ్గురు మల్లమ్మల మిస్టరీ!
ఈ సినిమాకు మన సంస్కృతికి ఒక విచిత్రమైన లింక్ ఉంది. శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు రాసిన అమర గీతం "మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ" లో 'మల్లమ్మ పతిభక్తి' అనే ప్రస్తావన వస్తుంది. అయితే ఆ మల్లమ్మ ఎవరా అనేదానిపై తెలుగు చరిత్రకారుల్లో ప్రధానంగా ముగ్గురు మల్లమ్మల పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి హేమారెడ్డి మల్లమ్మ (శ్రీశైల భక్తురాలు), రెండోవారు బొబ్బిలి మల్లమ్మ (వీరనారి), మూడో స్త్రీ పెమ్మసాని మల్లమ్మ (రాయలసీమ సంస్కృతికి చెందిన ఇల్లాలు). అయితే, సుందరాచారి ఎక్కడా స్పష్టంగా ఆధారాలు ఇవ్వనప్పటికీ, ఈ ముగ్గురిలో శ్రీశైల హేమారెడ్డి మల్లమ్మే ఆ ఇల్లాలు అయి ఉంటుందని అత్యధికుల నమ్మకం. ఈ సినిమాలో పాత తరం అద్భుతమైన పాటలు, నటన ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. ఈ వీకెండ్లో ఒక మంచి హ్యూమన్ ఎమోషన్, డివోషనల్ టచ్ ఉన్న సినిమా చూడాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.