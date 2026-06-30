Home సినిమాపవన్ గాయం వెనుక పదిహేనేళ్ల నాటి కథ..బండ్ల గణేశ్ ఎమోషనల్!

పవన్ గాయం వెనుక పదిహేనేళ్ల నాటి కథ..బండ్ల గణేశ్ ఎమోషనల్!

Bandla Ganesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తాజా అప్‌డేట్ వెలువడింది.

Srinivas Rao
Updated on: 30 Jun 2026 2:48 PM IST
Bandla Ganesh
X

పవన్ గాయం వెనుక పదిహేనేళ్ల నాటి కథ..బండ్ల గణేశ్ ఎమోషనల్!

Bandla Ganesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తాజా అప్‌డేట్ వెలువడింది. ముంబైలోని ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్న ఆయనకు, భుజాల కండరాల గాయాల తీవ్రత దృష్ట్యా తక్షణమే శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. అయితే, ప్రజా బాధ్యతల దృష్ట్యా ఆపరేషన్‌ను కొంతకాలం వాయిదా వేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై ఆయన అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ముంబైలో వైద్య పరీక్షలు: అసలేం జరిగింది?

కొంతకాలంగా భుజాల నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, తన సతీమణి అన్నా కొణిదెలతో కలిసి సోమవారం ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయన రెండు భుజాలను నిశితంగా పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షల్లో 'రొటేటర్ కఫ్' గాయం తీవ్రంగా ఉందని, రెండు భుజాల కండరాలు చిట్లాయని వైద్యులు గుర్తించారు. ఈ గాయాల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుతం ఆయన ప్రభుత్వం తరఫున కీలక బాధ్యతల్లో ఉండటం, ముందుగా నిర్ణయించిన అధికారిక కార్యక్రమాలు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో, వాటిని పూర్తి చేసిన తర్వాతే విశ్రాంతి తీసుకుని శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

బండ్ల గణేశ్ భావోద్వేగం: ఆ నాటి జ్ఞాపకాలు

పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలిసి ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. సుమారు పదిహేనేళ్ల క్రితం 'గబ్బర్ సింగ్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ప్రమాదాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పట్లో గుజరాత్‌లో గుర్రంపై నుంచి పడిపోయినప్పుడు తగిలిన గాయాలే ఇప్పటికీ ఆయనను వేధిస్తున్నాయని గణేశ్ పేర్కొన్నారు.

"అప్పట్లో వైద్యులు ఆపరేషన్ చేయాలని సూచించినా, నిర్మాతకు ఇబ్బంది కలగకూడదని ఆ నొప్పిని భరించి షూటింగ్ పూర్తి చేశారు. అటువంటి మహామనిషికి ఇప్పుడు ఈ కష్టం రావడం బాధాకరం," అంటూ గణేశ్ తన ఆవేదనను పంచుకున్నారు. సినిమా కోసం తన ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టిన పవన్ కల్యాణ్ నిర్ణయం ఒక హీరోగా కాకుండా, మాటకు కట్టుబడే గొప్ప వ్యక్తిగా ఆయన నిలుస్తుందని కొనియాడారు.

అభిమానుల ప్రార్థనలు

పవన్ కల్యాణ్ భుజం గాయం వార్త తెలియగానే, జనసైనికులు , అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని వేలాదిగా పోస్ట్‌లు చేస్తున్నారు. గతంలో సైనస్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న పవన్, ఇప్పుడు భుజం గాయానికి సర్జరీకి సిద్ధమవ్వడం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజా సేవలో అలుపెరగకుండా పనిచేస్తున్న ఆయన, మళ్లీ పూర్తి ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు పూర్తి కాగానే ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరనున్నట్లు సమాచారం.




Pawan KalyanJana Senashoulder surgeryBandla GaneshGabbar Singh
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X