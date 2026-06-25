NBK112: రూ. 200 కోట్ల బడ్జెట్తో బాలయ్య ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం
NBK112: ఒకవైపు గోపీచంద్ దర్శకత్వంలో 'ఎన్బీకే 111' పనుల్లో బిజీగా ఉంటూనే, మరోవైపు కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి భారీ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
NBK112: నందమూరి బాలకృష్ణ జోరు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఒకవైపు గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో 'ఎన్బీకే 111' పనుల్లో బిజీగా ఉంటూనే, మరోవైపు కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి భారీ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. అమరావతి వేదికగా జరిగిన ఈ వేడుక, టాలీవుడ్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ సినిమాతో బాలయ్య బాబు మరో ప్యాన్ ఇండియా విజయాన్ని అందుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
అమరావతిలో ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం
నందమూరి బాలకృష్ణ నటించనున్న 112వ చిత్రం ‘ఎన్బీకే 112’ నేడు అమరావతిలో అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు నారా లోకేష్, కందుల దుర్గేష్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. పూజా కార్యక్రమాలతో సినిమాను అధికారికంగా ప్రారంభించగా, అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
భారీ బడ్జెట్.. ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్
చిత్ర నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ఈ చిత్రాన్ని సుమారు రూ. 150 నుండి 200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా, అన్ని భాషల్లోనూ ప్రేక్షకులను అలరించేలా ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. యువసుధ ఆర్ట్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోంది.
వేసవి కానుకగా విడుదల
చిత్రీకరణకు సంబంధించి కూడా స్పష్టమైన ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆగస్టు 2026 నుండి రెగ్యులర్ షూటింగ్ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది అంటే 2027 వేసవిలో ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇప్పటి నుండే ‘ఎన్బీకే 112’ వేసవి రేసులో నిలవడంతో, అప్పటి వరకు మరిన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులు కూడా ఈ పోటీలో చేరే అవకాశం ఉంది.
త్వరలో మరిన్ని వివరాలు
ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం , బడ్జెట్ వివరాలు మాత్రమే బయటకు వచ్చాయి. ఈ సినిమాలో నటించబోయే ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడిస్తామని చిత్ర బృందం స్పష్టం చేసింది. బాలకృష్ణ-కొరటాల శివ కాంబినేషన్ అనగానే ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఈ చిత్రాన్ని అత్యున్నత ప్రమాణాలతో రూపొందించేందుకు దర్శక నిర్మాతలు కృషి చేస్తున్నారు. బాలయ్య కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా ఈ చిత్రం నిలుస్తుందని నందమూరి అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.