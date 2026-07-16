Ayyagare No.1: నీ వల్లే నాకు 'అయ్యగారు' అనే పేరు.. ఫ్యాన్తో అఖిల్ ఎమోషనల్
Ayyagare No.1: అక్కినేని అఖిల్ లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది.
Akhil Akkineni: అక్కినేని యంగ్ హీరో అఖిల్ ఎన్నో ఏళ్లుగా ఒక బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూశారు. అభిమానుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ, ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘లెనిన్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. జూలై 10వ తేదీన థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతూ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తోంది. మొదటి వారం రోజులు కూడా పూర్తికాకముందే ఏకంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్ల మైలురాయి వైపు పరుగులు పెడుతుండటంతో అక్కినేని క్యాంప్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
సినిమా భారీ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ తాజాగా గుంటూరులో ఒక గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించింది. అయితే, ఈ వేడుక అధికారికంగా ప్రారంభం కాకముందే అక్కడ ఒక అద్భుతమైన, అత్యంత ఎమోషనల్ దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. టాలీవుడ్ ఫ్యాన్ బేస్లో అయ్యగారే నం.1 అనే డైలాగ్ ఎంత పాపులరో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ డైలాగ్తో రచ్చ చేసి, సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న అఖిల్ డైహార్ట్ ఫ్యాన్ నాగరాజు గుంటూరు ఈవెంట్కు హాజరయ్యాడు. తన అభిమాన హీరో ఎట్టకేలకు బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టాడనే ఆనందంలో నాగరాజు స్టేజ్ వెనుక అఖిల్ను పర్సనల్గా కలిశాడు.
అఖిల్ను చూడగానే నాగరాజు ఎమోషన్ ఆపుకోలేకపోయాడు. అఖిల్ను గట్టిగా హగ్ చేసుకుని ఆనందబాష్పాలు రాల్చాడు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తన హీరో సక్సెస్ కోసం ఎదురుచూసిన అభిమాని గుండెల్లోని ఆనందం ఆ కన్నీళ్లలో కనిపించింది. నాగరాజు ఎమోషన్ను చూసి చలించిపోయిన హీరో అఖిల్.. అతడిని ప్రేమతో ఓదార్చారు. ఈ క్రమంలో అఖిల్ సైతం కాస్త ఎమోషనల్ అవుతూ.. నాకు ‘అయ్యగారు అనే ఇంత పెద్ద క్రేజీ పేరు రావడానికి,
అది జనాల్లోకి వెళ్లడానికి మెయిన్ రీజన్ నువ్వే.. నీ వల్లే ఆ పేరు వచ్చింది అంటూ నాగరాజును అభినందించారు. హీరో అఖిల్, ఫ్యాన్ నాగరాజుల మధ్య జరిగిన ఈ ఎమోషనల్ మీట్కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఒక నిజమైన అభిమానికి తన హీరో ఇచ్చే అతిపెద్ద గిఫ్ట్ ఇదే. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ను గుర్తుపెట్టుకోవడం అఖిల్ సంస్కారానికి నిదర్శనమని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.