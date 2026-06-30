అదిరిపోయిన అఖిల్ 'లెనిన్' ట్రైలర్: యాక్షన్ అండ్ ఎమోషన్!sriniv
ఈ ట్రైలర్, అఖిల్ నుంచి వస్తున్న పక్కా యాక్షన్ డ్రామాగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
అక్కినేని అఖిల్ పుట్టినరోజున లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఎదురుచూసే అభిమానులకు, 'లెనిన్' ట్రైలర్ అదిరిపోయే కానుకగా నిలిచింది. విశాఖపట్నంలో జరిగిన వేడుకలో విడుదలైన ఈ ట్రైలర్, అఖిల్ నుంచి వస్తున్న పక్కా యాక్షన్ డ్రామాగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
కథా నేపథ్యం: ఏం జరుగుతోంది?
ట్రైలర్ ఆరంభంలో అక్కినేని నాగార్జున వాయిస్ఓవర్తో కథను ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని 'శ్రీ రామ పురం' నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో, ఆ నేలపై రక్తపు చుక్క పడకూడదనే ఒక నమ్మకం చుట్టూ కథ అల్లినట్లు తెలుస్తోంది. మహాభారతంతో పోల్చబడే ఈ చిత్రంలో, హీరోకి ఆత్మీయులైన వారిపై విలన్లు దాడి చేయడం, ఆ తర్వాత అఖిల్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ట్రైలర్ ప్రధానాంశంగా ఉంది.
అఖిల్ లుక్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్
ట్రైలర్ చూస్తుంటే అఖిల్ రూపాంతరం, గ్రామీణ యువకుడిగా ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా సహజంగా అనిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో రొమాంటిక్ సన్నివేశాల్లో అమాయకంగా కనిపిస్తూనే, మరోవైపు యాక్షన్ సీన్స్లో అఖిల్ విశ్వరూపం చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విలన్లను ఎదిరించే క్రమంలో ఆయన చేసే పోరాట సన్నివేశాలు అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయం.
సాంకేతిక విలువలు
మురళి కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, యాక్షన్ , ఎమోషన్స్ కలగలిపి అద్భుతంగా రూపొందించబడినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ట్రైలర్కు తమన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం అదనపు బలాన్ని చేకూర్చింది. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మరియు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, నాగార్జున సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇక నటీనటుల విషయానికి వస్తే, శివాజీ విలన్ పాత్రలో నటిస్తుండటం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
మొత్తానికి, 'లెనిన్' ట్రైలర్ చిత్రంపై భారీ అంచనాలను పెంచింది. అఖిల్ కెరీర్లో ఈ సినిమా ఒక బిగ్ కమ్బ్యాక్ మూవీ అవుతుందనే నమ్మకాన్ని కల్పిస్తోంది.