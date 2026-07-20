Lenin movie: రూ. 88 కోట్ల క్లబ్లో అఖిల్ 'లెనిన్'
Lenin movie: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని కెరీర్లో సరికొత్త మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం 'లెనిన్'.
Lenin movie: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని కెరీర్లో సరికొత్త మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం 'లెనిన్'. అఖిల్ తండ్రి, అక్కినేని నాగార్జున స్వయంగా నిర్మించిన ఈ రివెంజ్ యాక్షన్ డ్రామా థియేటర్లలో దూసుకుపోతోంది. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద అఖిల్ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. విజయవంతంగా 10 రోజులను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా భారీ వసూళ్ల మైలురాయిని దాటింది.
10 రోజుల్లో రూ. 88 కోట్ల వసూళ్లు
మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. విడుదలైన నాటి నుంచి అన్ని కేంద్రాల్లోనూ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ నిరూపించుకుంటూ వస్తున్న 'లెనిన్', కేవలం 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 88 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అఖిల్ కెరీర్లో ఇంతటి భారీ విజయాన్ని సాధించిన తొలి సినిమా ఇదే కావడంతో అక్కినేని అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
నేడు గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ – ముఖ్య అతిథిగా నాగ చైతన్య
ఈ సినిమా సాధించిన ఘన విజయాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్ర యూనిట్ సంతోషాన్ని పంచుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఈరోజు సాయంత్రం హైదరాబాద్లో ఒక గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకకు అక్కినేని నాగ చైతన్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. అన్నదమ్ముల కలయికలో జరగనున్న ఈ వేడుకపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
నటీనటులు .. సాంకేతిక నిపుణులు
నాగార్జునతో పాటు నాగ వంశీ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ప్రమోద్ పంజు, శివాజీ, ఈశ్వరీ రావు, సునీల్ మరియు బ్రహ్మాజీ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఎస్. థమన్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని చెప్పవచ్చు. బలమైన భావోద్వేగాలు, పవర్ఫుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి.
అఖిల్ అక్కినేని కెరీర్కు ఈ సినిమా అత్యంత కీలకమైన టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న అక్కినేని కాంపౌండ్కు 'లెనిన్' మరో భారీ బ్లాక్బస్టర్ను అందించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా మరిన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.