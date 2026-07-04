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మళ్ళీ తెరపై సమంత సందడి.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్‌మెంట్!

Samantha: సూపర్ హిట్ చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'తో టాలీవుడ్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, తాజాగా మరో ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌తో అభిమానుల ముందుకు వచ్చారు.

Srinivas Rao
Published on: 4 July 2026 8:05 PM IST
Samantha
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మళ్ళీ తెరపై సమంత సందడి.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్‌మెంట్!

Samantha: సూపర్ హిట్ చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'తో టాలీవుడ్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, తాజాగా మరో ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌తో అభిమానుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 85 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూళ్లను సాధించి, తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మహిళా ప్రధాన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఘనవిజయం తర్వాత సమంత, ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'సోనీ లీవ్ తమిళ' (Sony LIV Tamil) తో ఒక ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్ కోసం జతకడుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభం

ఈ కొత్త భాగస్వామ్యం గురించి సోనీ లీవ్ తమిళ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్‌ను విడుదల చేస్తూ, "మేము ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్ కోసం పని చేస్తున్నాం, దాని వివరాలను త్వరలోనే మీతో పంచుకుంటాం" అని పేర్కొంది. దీనిపై సమంత స్పందిస్తూ, "ఈ ఏడాది మార్పులను స్వీకరించడం, ప్రయాణాన్ని నమ్మడం , కొత్త ప్రారంభాలను ఆహ్వానించడం నేర్పింది. సోనీ లీవ్ తమిళతో ఈ కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని తన ఉత్సాహాన్ని పంచుకున్నారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక టాక్ షోనా లేక మరేదైనా వెబ్ సిరీసా అనే విషయాన్ని చిత్రబృందం ఇంకా గోప్యంగా ఉంచింది.

మాతృత్వానికి స్వాగతం పలుకుతున్న సమంత

ప్రస్తుతం సమంత తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక అందమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు. తన భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిదిమోరుతో కలిసి మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఆమె, తన గర్భధారణ విషయాన్ని ఇటీవలే అధికారికంగా ధృవీకరించారు. బిడ్డ రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమంత, రాబోయే రోజుల్లో సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చి, మాతృత్వ బాధ్యతలపై దృష్టి సారించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

'మా ఇంటి బంగారం' సక్సెస్‌తో పాటు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో చోటుచేసుకున్న ఈ మార్పులతో సమంత ఇప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆమె నటిస్తున్న కొత్త చిత్రాల చిత్రీకరణ పూర్తయ్యాక, మాతృత్వ సెలవుల్లోకి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా, సమంత , సోనీ లీవ్ తమిళ కలయికలో రాబోయే ఆ "ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్" కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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