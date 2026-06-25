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Karthi: కార్తి కెరీర్‌ను మార్చేసిన ‘యుగానికి ఒక్కడు’... ఆ సాహస నిర్ణయం వెనుక అసలు కథ!

కార్తి కెరీర్‌లో మైలురాయిగా నిలిచిన యుగానికి ఒక్కడు సినిమా వెనుక ఆసక్తికర కథ ఏమిటి? 263 రోజుల షూటింగ్, 32 కోట్ల బడ్జెట్, సెల్వరాఘవన్‌పై నమ్మకం, కార్తి తీసుకున్న సాహస నిర్ణయం గురించి తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 25 Jun 2026 1:04 PM IST
Karthi: కార్తి కెరీర్‌ను మార్చేసిన ‘యుగానికి ఒక్కడు’... ఆ సాహస నిర్ణయం వెనుక అసలు కథ!
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Karthi: తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమల్లో వైవిధ్యమైన సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ నటుడు కార్తి. ఆయన కెరీర్ ఆరంభంలో వచ్చిన ‘యుగానికి ఒక్కడు’ ఒక క్లాసిక్ హిట్‌గా నిలిచింది. దర్శకుడు సెల్వరాఘవన్ తెరకెక్కించిన ఈ అడ్వెంచరస్ హిస్టారికల్ ఫాంటసీ చిత్రం అప్పట్లో ఒక సంచలనం. కేవలం ఒకే ఒక్క సినిమా అనుభవమున్న కార్తి, ఇంతటి భారీ బడ్జెట్, రిస్క్‌తో కూడిన కథను ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం...దర్శకుడు సెల్వరాఘవన్‌పై ఉన్న నమ్మకం, వైవిధ్యమైన పాత్రతో తనను తాను నిరూపించుకోవాలనే బలమైన సంకల్పమే. అప్పటివరకు భారతీయ తెరపై రాని ఒక సరికొత్త చోళ సామ్రాజ్య నేపథ్య కథ కావడం కార్తిని ఈ ప్రాజెక్ట్‌ వైపు అడుగులు వేయించింది.

సినిమా వెనుక కొన్ని ఆసక్తికర గణాంకాలు

ఈ సినిమా కేవలం ఒక నటుడి ప్రయాణం కాదు, ఒక చిత్ర బృందం చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటం. దీని వెనుక కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు ఉన్నాయి. సాధారణ సినిమాల్లా కాకుండా ఈ చిత్రం కోసం కార్తి ఏకంగా 263 రోజులు షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. రాజస్థాన్ ఎడారులు, కేరళ దట్టమైన అడవుల్లో అత్యంత ప్రతికూల వాతావరణంలో ఈ చిత్రీకరణ సాగింది. 2007లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్ట్, గ్రాఫిక్స్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల ఆలస్యం వల్ల దాదాపు 3 సంవత్సరాల పాటు సాగింది. 2010 జనవరిలో సినిమా రిలీజయింది. ఆ కాలంలో ఒక యువ హీరో మార్కెట్‌తో పోలిస్తే 32 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ అనేది చాలా ఎక్కువ. అయినప్పటికీ కథలోని దమ్మును నమ్మి కార్తి ఈ సినిమా కోసం తన మూడు సంవత్సరాల విలువైన సమయాన్ని కేటాయించారు.

కార్తి ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి గల కారణాలు

కార్తి ఈ కథను ఓకే చేయడం వెనుక ఒక సినిమా పిచ్చి ఉన్న నటుడి ఆలోచన కనిపిస్తుంది. కార్తి కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ సూర్య తమ్ముడైనప్పటికీ, రొటీన్ మాస్ మసాలా సినిమాలు చేసి సేఫ్ జోన్‌లో ఉండాలని అనుకోలేదు. "ఈ సినిమాలో నాది కూలీ పాత్ర. చోళ సామ్రాజ్య రహస్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఆ క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్ మారే విధానం నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది" అని కార్తి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎడారి ఇసుక తుఫానులు, అడవుల్లో గాయాల వల్ల ఎంతో శారీరక శ్రమ ఎదురైనా కార్తి వెనకడుగు వేయలేదు. సినిమా విడుదలైన కొత్తలో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, కాలక్రమేణా ఇదొక మాస్టర్ పీస్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పట్టారు. రిస్క్ అని తెలిసినా నటుడిగా తనను తాను ఆవిష్కరించుకోవడానికే కార్తి ‘యుగానికి ఒక్కడు’ సినిమా చేశారు. ఆ సాహసమే ఈ రోజు ఆయనను టాలీవుడ్‌లోనూ ఒక నమ్మకమైన హీరోగా నిలబెట్టింది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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