‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ మూవీ రివ్యూ.. వడ్డే నవీన్ కమ్బ్యాక్ హిట్టేనా?
Transfer Trimurtulu Movie Review: దాదాపు పదేళ్ల విరామం తర్వాత వడ్డే నవీన్ హీరోగా వచ్చిన ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ఎలా ఉంది?
నటీనటులు: వడ్డే నవీన్, రాశీ సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, దేవీ ప్రసాద్, రఘుబాబు, బాబా భాస్కర్ తదితరులు
దర్శకత్వం: కమల్ తేజ నార్ల
కథా రకం: క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కమర్షియల్ థ్రిల్లర్
Transfer Trimurtulu Movie Review: తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ హీరోగా ఎంతో దగ్గరైన సీనియర్ నటుడు వడ్డే నవీన్, చాలా సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ చిత్రంతో మళ్లీ వెండితెరపై మెరిశారు. నూతన దర్శకుడు కమల్ తేజ నార్ల తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం క్రైమ్ థ్రిల్లర్, ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా మరియు కమర్షియల్ అంశాల సమ్మేళనంగా రూపొందింది. ఒక సాదాసీదా కానిస్టేబుల్ చేతిలో చట్టం, న్యాయం ఎలా గెలిచాయన్న పాయింట్తో వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో రివ్యూలో చూద్దాం.
కథా నేపథ్యం:
త్రిమూర్తులు (వడ్డే నవీన్) ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ కానిస్టేబుల్. విధి నిర్వహణలో ఎక్కడా రాజీ పడకపోవడంతో పై అధికారుల ఆగ్రహానికి గురవుతూ తరచూ బదిలీలు (ట్రాన్స్ఫర్స్) ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒక రోజు తన తండ్రి గతంలో పనిచేసిన ఒక పాత పోలీస్ స్టేషన్కు త్రిమూర్తులు బదిలీ అవుతాడు. అక్కడ రికార్డులు పరిశీలిస్తుండగా.. 20 ఏళ్ల క్రితం నమోదైన ఒక గిరిజన యువతి అత్యాచార కేసుకు సంబంధించిన ఫైల్ అతని చేతికి చిక్కుతుంది.
అప్పట్లో అధికార, ధన ప్రభావంతో క్లోజ్ చేయబడిన ఆ కేసు వెనుక ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు ఇప్పుడు రాజకీయంగా అత్యంత బలమైన స్థితిలో ఉంటాడు. అయినప్పటికీ త్రిమూర్తులు వెనక్కి తగ్గకుండా, ఆ బాధితురాలికి న్యాయం చేయడమే లక్ష్యంగా నిజాన్ని వెలికితీసేందుకు ప్రాణాలకు తెగించి రంగంలోకి దిగుతాడు. ఆ తర్వాత అతనికి ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి? ఆ బలీయమైన రాజకీయ శక్తులను ఒక కానిస్టేబుల్ ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? చివరకు న్యాయం ఎలా గెలిచింది? అనేదే మిగతా సినిమా కథ.
సినిమా విశ్లేషణ:
దర్శకుడు కమల్ తేజ నార్ల ఒక సామాజిక కోణం ఉన్న బలమైన పాయింట్ను ఎంచుకుని, దానికి కమర్షియల్ హంగులను అద్ది ఆసక్తికరంగా మలిచారు. సినిమా ప్రారంభంలో త్రిమూర్తులు పాత్ర స్వభావాన్ని, అతని సిన్సియారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ కథను నెమ్మదిగా నడిపించారు. అయితే, ఎప్పుడైతే ఆ పాత కేసు ఫైల్ వెలుగులోకి వస్తుందో అక్కడి నుంచి కథలో అసలు ఉత్కంఠ (సస్పెన్స్) మొదలవుతుంది.
సినిమాకు ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ప్రధాన టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలుస్తుంది. సెకండాఫ్ అంతా పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ మోడ్లోకి వెళ్లి సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్ను ఇస్తుంది. ఒకవైపు పవర్ఫుల్ రాజకీయ శక్తులు, మరోవైపు కేవలం నిజాయితీనే నమ్ముకున్న కానిస్టేబుల్ మధ్య జరిగే మైండ్ గేమ్ సన్నివేశాలు బాగా పండాయి. కేసు దర్యాప్తు, ఆధారాల సేకరణ, విలన్ల ఎత్తుగడలను హీరో తిప్పికొట్టే సీన్లు ఆకట్టుకుంటాయి. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఊహించని ట్విస్ట్, కోర్టు రూమ్ డ్రామా సినిమాకు సరైన ముగింపునిచ్చాయి.
నటీనటుల ప్రదర్శన:
వడ్డే నవీన్ ఈ సినిమాతో ఒక గౌరవప్రదమైన రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారని చెప్పవచ్చు. చాలా కాలం తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించినా అదే పాత స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు చార్మ్తో అలరించారు. ఎమోషనల్ మరియు యాక్షన్ సీన్స్లో తన సీనియారిటీని చూపించారు. ముఖ్యమంత్రి పాత్రలో శిల్పా తులస్కర్ పవర్ఫుల్గా నటించగా, విలన్గా వివేక్ రఘువంశీ మంచి ఇంపాక్ట్ చూపించాడు. దేవీ ప్రసాద్ పాత్ర కథకు ఎమోషనల్ బలాన్ని ఇవ్వగా, రాశీ సింగ్ గ్లామర్తో పాటు నటనతోనూ మెప్పించింది. రఘుబాబు, బాబా భాస్కర్ తమ మార్క్ కామెడీతో కథలో కాస్త వినోదాన్ని జోడించారు.
సాంకేతిక విభాగం:
సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ పరంగా రిచ్గా ఉంది. ముఖ్యంగా నైట్ సీన్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్ షాట్స్ బాగున్నాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) కీలక సన్నివేశాలను బాగా ఎలివేట్ చేసింది. నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. కొత్త దర్శకుడైనా కమల్ తేజ కథనాన్ని ఎక్కడా గందరగోళం లేకుండా స్పష్టంగా తెరపైకి తీసుకురావడంలో సఫలీకృతుడయ్యారు.
ప్లస్ పాయింట్స్:
వడ్డే నవీన్ నటన, పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్
గ్రిప్పింగ్గా సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రాక్
బలమైన విలన్ పాత్రలు, మైండ్ గేమ్ సీన్లు
ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ మరియు క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్
ఎమోషన్, కమర్షియల్ అంశాల సమతుల్యత
మైనస్ పాయింట్స్:
ఫస్ట్ హాఫ్లో అక్కడక్కడా సాగదీత (ల్యాగ్) అనిపించడం
కథా గమనానికి బ్రేక్ వేసే కొన్ని అనవసరమైన పాటలు
తుది తీర్పు:
‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ఒక పక్కా కమర్షియల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్గా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. పాత కేసును తిరిగి తెరపైకి తెచ్చి బాధితులకు న్యాయం చేసే ఒక కానిస్టేబుల్ పోరాటాన్ని దర్శకుడు ఆసక్తికరంగా చూపించారు. ముఖ్యంగా వడ్డే నవీన్ అభిమానులకు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ కమ్బ్యాక్ మూవీ. థ్రిల్, ఎమోషన్, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కోరుకునే థియేటర్ ఆడియన్స్కు ఈ వారాంతంలో ఈ సినిమా ఒక మంచి ఎంపిక.
పంచ్ లైన్:
"ఒక కానిస్టేబుల్ చేతిలో కూడా వ్యవస్థను కదిలించే శక్తి ఉంటుందని నిరూపించిన ‘త్రిమూర్తులు’!"
రేటింగ్: 3/5