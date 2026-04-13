Medak: ఫోన్ ముఖ్యం కాదు.. ప్రాణం ముఖ్యం! ఎస్ఐ రంజిత్ రెడ్డి హెచ్చరిక!
Medak: మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ పట్టణంలో పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు జరిగాయి.
నర్సాపూర్: ఈ సందర్భంగా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు భద్రతపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు . హెల్మెట్ ధరించడం, ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే యువత ఆన్లైన్ గేమ్స్కు బానిస కాకుండా తమ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల గురించి వివరించి, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్కు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ARRIVE ALIVE అనే సందేశంతో ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించారు. ప్రజలు చట్టాలను పాటిస్తూ సురక్షితమైన సమాజ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు.
ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించండి – సురక్షితంగా చేరండి.
నెమ్మదిగా నడపండి – ఇంటికి సురక్షితంగా చేరండి.
మొబైల్ కాదు – మీ లక్ష్యం ముఖ్యం అని సూచించారు.. అందరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని ఇది మన అందరి బాధ్యత అని నర్సాపూర్ si రంజిత్ రెడ్డి అన్నారు..
ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ లక్ష్మీ రాజు యాదవ్, ఎస్ఐ రంజిత్ కుమార్, ఎం.ఆర్.ఓ శ్రీనివాస్ కౌన్సిలర్లు మరియు పట్టణ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.